그룹 포미닛 출신 남지현이 멤버들의 활동 시절을 회상했다. / 사진=남지현 SNS

그룹 포미닛 출신 남지현이 데뷔 17주년을 맞은 소감을 전했다.남지현은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "이날은 되돌아보는 날. 고마운 반짝이는 시간들 ..✨"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 남지현이 멤버들의 SNS 계정을 태그한 후 함께했던 순간들을 추억하고 있는 모습. 해당 게시물에 허가윤, 전지윤, 권소현은 '좋아요' 혹은 댓글을 남겼다. 그러나 현아는 좋아요와 댓글 모두 남기지 않아 눈길을 끌었다.남지현은 "떨어져 있지만, 추억하고 생각하면서 잘 지내고 있지요"라며 "많이 어리고 서툴러도 각자 자리에서 최선을 다해 잘 이겨낸 시간들. 함께해 주어서 고마워💜"라며 멤버들에게 마음을 전했다.한편 팀 내 리더였던 남지현은 현재 바레 강사로 활동 중이다. 현아는 멤버들 중 유일하게 기혼자가 됐으며, 허가윤은 발리에서 생활하고 있다. 전지윤은 웹소설 작가로, 막내 권소현은 배우로 전향해 공포 영화 '핑크박스'로 관객들과 만남을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr