브라운아이드걸스부터 프로미스나인, 리센느, 베이비돈크라이가 '아는 형님'에 출연한다./사진제공=JTBC

브라운아이드걸스부터 프로미스나인, 리센느, 베이비돈크라이가 '아는 형님'에 출연한다./사진제공=JTBC

브라운아이드걸스부터 프로미스나인, 리센느, 베이비돈크라이가 '아는 형님'에 출연한다.20일 오후 9시 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 브라운아이드걸스 나르샤, 제아, 프로미스나인 이채영, 백지헌, 리센느 원이, 미나미, 베이비돈크라이 이현, 베니가 출연한다.최근 화제를 모은 리센느는 대세 걸그룹다운 존재감을 뽐낸다. 미나미는 "'야호'는 일본에서 '안녕'처럼 쓰는 말"이라며 '거제 야호' 밈의 탄생 비화를 공개한다. 이어 "사실 엄마가 진짜 갸루였다"고 밝힌 뒤 어머니에게 직접 배운 정통 갸루 포즈를 선보인다.리센느 리더 원이는 "내가 거제 출신 최초의 아이돌", "최근 거제 홍보대사까지 맡았다"며 고향에 대한 애정을 내비친다. 그는 "화제가 된 뒤 거제를 다시 찾았을 때 많은 분이 알아봐 주셨다"며 달라진 인기를 실감한 근황도 전한다.프로미스나인은 서로 다른 고민과 반전 매력으로 눈길을 끈다. 이채영은 '문전박대상'이라는 별명을 언급하며 "차가운 인상 때문에 오해받아 평소에도 웃으려고 노력한다"고 털어놓는다. 이에 원이는 "채영 선배님과 같은 숍을 다니는데, 머리 감을 때도 웃고 있는 모습을 봤다"고 말해 웃음을 안긴다.백지헌은 의외의 예능 공포증을 고백한다. 그는 "오늘 너무 떨려서 청심환까지 먹었다"면서도 "내 꿈은 국민 MC 강호동을 만나는 것"이라고 수줍게 밝힌다. 이후 강호동과 감격의 하이파이브를 나눈다.데뷔 1년이 채 되지 않은 베이비돈크라이는 막내다운 패기와 발랄한 매력으로 분위기를 달군다. 리더 이현은 "오늘 내 꿈을 다 펼치고 가도 될까?"라고 당차게 말한 뒤 준비한 개인기를 공개한다. 베니는 "사실 내 본명은 '강한빛'"이라고 밝히며 강호동과 얽힌 특별한 인연을 공개한다고 해 궁금증을 자아낸다.데뷔 20주년을 맞은 브라운아이드걸스는 후배들을 위한 현실적인 조언도 건넨다. 이들은 "서로 과하게 터치하지 말고, 어릴 때부터 무릎, 목, 치아 관리를 해야 한다"며 장수 그룹의 비결을 전한다. 이어 "재계약할 때는 리더의 역할이 중요하다"고 덧붙이며 현장을 웃음으로 물들인다.세대를 초월한 네 걸그룹의 만남과 다채로운 에피소드는 20일 오후 9시 방송되는 '아는 형님'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr