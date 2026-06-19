나영석과 이광수가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB



이날 방송에서 이광수, 김우빈, 도경수는 기술 연수를 받을 젖소 목장에서 송아지들이 있는 축사와 젖소들이 자유롭게 풀을 뜯는 방목장을 둘러보며 시간을 보낸다. 하지만 여유도 잠시, 목장 일정표를 가득 채운 각종 청소 업무를 확인한 세 사람은 긴장감을 감추지 못한다. 19일 '콩콩팜팜' 첫 화가 방송된다. / 사진=tvN 이날 방송에서 이광수, 김우빈, 도경수는 기술 연수를 받을 젖소 목장에서 송아지들이 있는 축사와 젖소들이 자유롭게 풀을 뜯는 방목장을 둘러보며 시간을 보낸다. 하지만 여유도 잠시, 목장 일정표를 가득 채운 각종 청소 업무를 확인한 세 사람은 긴장감을 감추지 못한다.

육성우 축사 정비로 첫 일과를 시작한 연수생들은 바닥에 굳어 있는 우분을 깨고 치우는 작업에 나선다. 예상보다 무거운 우분과 강한 냄새에 고군분투하며 도경수는 "우리 프로그램 '밥친구' 아니었어요?"라고 말해 웃음을 자아낸다.



나영석 PD가 연출한 예능 '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장'이 시청자들을 찾는다.19일 방송되는 tvN '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장'(이하 '콩콩팜팜')에서는 제주도 젖소 목장으로 목축업을 배우러 간 이광수, 김우빈, 도경수의 모습이 공개된다. 앞서 이들은 방영 내내 2%대 시청률을 기록했던 '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'에서 호흡을 맞춘 바 있다.또한 이광수는 힘들게 치운 우분을 제작진이 밟자 불편한 기색을 보이며 "아니 어차피 쌀 거 왜 치우냐고"라고 말해 눈길을 끈다. 그런가 하면 도경수가 김우빈에게 우분을 던지는 예상치 못한 상황까지 벌어진다고 해 궁금증을 더한다.'콩콩팜팜' 첫 화는 이날 오후 8시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr