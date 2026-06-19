SS501 김규종과 워너원 박우진이 '디렉터스 아레나' 지원 사격으로 나선다./사진=김규종 SNS, 텐아시아DB

디렉터스 아레나'가 티저로 공개됐던 작품들을 완성된 숏드라마 본편으로 선보이며 본격적인 '1대1 데스매치'에 돌입한다./사진제공=ENA, 라이프타임

'디렉터스 아레나'가 티저로 공개됐던 작품들을 완성된 숏드라마 본편으로 선보이며 본격적인 '1대1 데스매치'에 돌입한다.19일 오후 11시 방송되는 ENA·라이프타임 '디렉터스 아레나' 6회에서는 3라운드 미션인 '1대1 데스매치' 숏드라마가 처음 공개된다.앞서 1라운드 티저 공개 당시 감독들이 상대를 직접 지목하며 화제를 모은 가운데, 이날 방송에서는 그 결과물이 베일을 벗는다. 특히 이전 라운드와 달리 TOP10 감독 전원이 경쟁작 시사에 참여해 실시간으로 작품을 모니터링하고 의견을 나누며 긴장감을 더한다.가장 먼저 맞붙는 양경희 감독과 박소랑 감독의 대결은 시작부터 팽팽하게 전개된다. 박소랑 감독의 작품에는 그룹 SS501 출신 김규종이 주연으로, 배우 현봉식이 카메오로 출연한다. 시사 후 이병헌 감독은 작품을 향해 "숏드라마의 장인"이라고 평가했고, 이에 박소랑 감독은 끝내 눈물을 보이며 벅찬 감정을 내비친다.이어지는 정주 감독과 한상일 감독의 두 번째 매치는 시작 전부터 날 선 분위기를 형성한다. 1라운드 지목 과정에서 신경전을 벌였던 두 사람은 본 경쟁에서도 물러섬 없는 승부를 펼친다. 특히 한상일 감독의 작품에는 워너원 출신 박우진이 깜짝 등장해 시선을 사로잡는다. 예상치 못한 박우진의 출연에 심사위원들도 높은 관심을 보인다는 후문이다.세 번째 대결에서는 한수지 감독과 이주승 감독이 맞붙는다. 이주승 감독은 배우 윤소이가 주연을 맡은 스릴러 숏드라마를 선보인다. 작품은 '윗집에 살인자가 이사 왔다는 사실을 신고해야 하지만 오히려 이를 자기 소설 소재로 삼아 영감을 얻는 작가'의 이야기를 그린다.완성도 높은 스릴러 장르에 심사위원들은 잇달아 감탄했고, 상대였던 한수지 감독 역시 예상 밖 결과물에 당황한 모습을 보였다고 한다.TOP10 감독들의 치열한 '1대1 데스매치'와 완성된 숏드라마는 19일 오후 11시 방송되는 '디렉터스 아레나'에서 확인할 수 있다. 프로그램은 OTT 플랫폼 티빙과 지니TV에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr