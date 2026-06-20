수영이 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

소녀시대 유닛 '효리수(효연, 유리, 수영)'가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다./ 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

소녀시대 유닛 '효리수(효연, 유리, 수영)'가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다.20일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 '톱100귀' 유재석의 취향이 반영된 OST '별이 쏟아지는 밤' 을 부를 가수로 '효리수'를 만난다. 한편 수영은 최근 14년 간 장기 연애한 정경호와 결별 소식을 전했던 바 있다.숏폼 드라마 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다'에 삽입된 OST '별이 쏟아지는 밤'은 메인 테마곡이 아니었지만, 유재석의 'TOP100귀'를 증명하며 화제가 됐다. 이에 유재석은 '효리수' 유리에게 OST 가창 제의를 했다.공개된 사진 속에는 정식 데뷔도 전에 지상파 접수에 나선 '효리수'의 위풍당당한 모습이 보인다. '효리수'는 그들만의 센터 전쟁을 벌이는가 하면, 서로의 보컬 실력을 향한 거침없는 디스전을 펼친다. '효리수'의 신인답지 않은 기세에 유재석은 "대단하다"라고 감탄하면서 미소를 지어, 과연 '효리수'가 OST 곡을 차지하기 위해 어떤 열정적인 모습을 보여줬을지 시선이 쏠린다.MBC '놀면 뭐하니?'는 6월 20일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr