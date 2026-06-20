'그것이 알고 싶다'가 시흥 암매장 살인 사건을 다룬다. / 사진제공=SBS

'그것이 알고 싶다'가 시흥 암매장 살인 사건을 다룬다.20일 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 6년 만에 드러난 시흥 암매장 살인 사건의 비밀을 파헤친다.지난 3월 16일 시흥의 한 초등학교 교사가 112 신고를 했다. 한 신입생이 입학식 다음 날 엄마와 함께 등교해 약 일주일간의 체험학습 신청서를 제출했다. 하지만 체험학습 종료 후에도 학생이 등교하지 않고 무단결석 상태인데다 보호자인 엄마도 연락이 안 된다는 상황.경찰이 서둘러 초등학생 아이의 소재 파악에 나섰지만, 집에는 아무도 없고 친모의 휴대폰은 아파트 비상계단에서 발견됐다. CCTV 확인 결과 친모는 불상의 남성과 인근 모텔로 도주한 상태였다. 그녀는 왜 학교와 경찰의 연락을 피해 몸을 숨기고 있었다.경찰이 9살 딸아이의 소재를 추궁하자 친모는 아이의 행방을 모른다고 대답했다. 그는 아동학대 혐의로 긴급 체포됐고 함께 있던 전 남자친구 임 씨 또한 같이 연행됐다.친모 김 씨는 처음 경찰 조사에서 아는 이모한테 아이를 맡겨 놨다고 털어놨고 이후에는 딸을 입양 보냈다고 진술했다. 하지만 분리돼 조사받던 전 남자친구 임 씨가 사망한 아이를 야산에 유기했다는 충격적인 고백을 털어놓는다. 야산을 수색한 끝에 이불에 말려 검은 쓰레기봉투에 싸인 채 묻혀 있던 아이의 시신이 발견됐다. 그런데 현장에서 발견된 시신은 친모 김 씨와 함께 등교했던 9살 초등학생이 아니라 생후 28개월 된 여자아이 가온이(가명)의 백골이었다.친모 김 씨는 6년 전 생후 28개월이던 가온이가 혼자 장난을 치다 이불이 몸에 감겨 질식사했다고 주장했다. 그렇다면 가온이 이름으로 초등학교에 대신 입학한 9살 아이는 누구인지, 전 남자친구 임 씨의 주장은 사실일지, 생후 28개월 아이의 비극적인 죽음의 내막은 방송을 통해 확인할 수 있다.'그것이 알고 싶다'는 매주 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr