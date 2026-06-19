한가인이 민간인 출입이 금지됐던 북악산 탐방로를 최초 공개했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

한가인이 북악산 탐방로 전망에 감탄했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

배우 한가인이 600년 넘게 민간에 공개되지 않았던 청와대 뒤편 북악산의 숨겨진 구역을 최초로 탐방했다.지난 18일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '[단독] 최초 공개 대통령도 못 들어간 청와대 숨겨진 구역 들어간 국보급 미녀 한가인'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 600년간 일반인에게 개방되지 않은 북악산 탐방로에 간 한가인의 모습이 담겼다.한가인을 안내하는 경호관은 "이 구간은 조선 시대부터 현재까지 600년 넘게 한 번도 일반인에게 개방 안 된 곳"이라고 설명했다. 평소 산행을 좋아하는 한가인은 평소보다 들뜬 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 한가인은 산책로를 걸으며 "우리나라 산세가 아름답다"며 "여기서 있고 싶다"고 감탄했다.경복궁을 내려다보던 한가인은 "옛날에 왕족들이 이 산에 와서 보면 천하를 내려다보는 느낌이겠다"고 말했다. 이에 경호관은 "지금 한가인의 시선이 왕후의 시선"이라고 말해 한가인을 놀라게 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr