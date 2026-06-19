그룹 세븐틴 V8/사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴의 새 유닛 V8(디에잇, 버논)이 미니 1집의 새로운 콘셉트 콘텐츠를 추가로 선보였다.V8은 지난 18일 세븐틴 공식 SNS 채널을 통해 미니 1집 'V8'의 'CHECK OUT' 버전 콘셉트 필름과 포토를 순차적으로 게시했다. 이번 콘텐츠는 '살펴보다'라는 버전 이름의 의미를 바탕으로 자유롭게 여정을 마주하는 멤버들의 모습을 담아냈다.가운을 입은 상태로 선글라스를 매치하거나, 분주한 주방 내부에서 음식을 섭취하는 장면 등을 통해 톡톡 튀는 이들만의 유쾌한 분위기를 보여줬다. 또 가공되지 않은 현재의 상태를 즐기는 멤버들의 모습을 빈티지한 질감의 화면으로 구현했다. 이와 함께 전개되는 신시사이저 음향 효과가 영상의 전반적인 분위기를 뒷받침한다.오는 29일 발매되는 'V8'은 과거의 시간 속에서 겪은 방황과 혼란, 그리고 이를 극복하며 성장하는 과정을 '소모된 청춘'이라는 주제로 풀어낸 음반이다. V8 멤버들은 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams), 키라라(KIRARA), 메카톡(Mechatok), 딜런 브레이디(Dylan Brady) 등 국내외 음악 프로듀서진과 협업하며 신보 작업 전반을 이끌었다.발매에 앞서 프로모션 콘텐츠도 순차적으로 공개 중이다. 앞서 선보인 콘셉트 티저 필름 'peek at V8'을 비롯해, 최근에는 참여 아티스트들의 개인 SNS를 통해 새 음원의 일부 구간이 공개되어 음악 팬들의 주목을 받았다. V8은 음반 발매 전날인 28일 DJ 파티 형태의 프리 리스닝 행사를 개최할 예정이다.V8은 새 앨범 발매 이후 단독 공연 일정을 이어간다. 오는 7월 17일부터 19일까지 홍콩 아시아월드 엑스포홀 10에서 진행되는 '2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE - HONG KONG'은 티켓 예매 시작 당일 매진을 달성했다. 이번 공연의 첫 무대는 같은 달 11일과 12일 양일간 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 1홀에서 시작된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr