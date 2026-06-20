전효성이 12년 만에 시크릿으로 컴백한 근황부터 데뷔 비하인드, 새 멤버와의 인연까지 진솔한 이야기를 전했다./사진=장영란 유튜브 캡처

전효성이 12년 만에 시크릿으로 컴백한 근황부터 데뷔 비하인드, 새 멤버와의 인연까지 진솔한 이야기를 전했다./사진=장영란 유튜브 캡처

전효성이 12년 만에 시크릿으로 컴백한 근황부터 데뷔 비하인드, 새 멤버와의 인연까지 진솔한 이야기를 전했다./사진=장영란 유튜브 캡처

가수 겸 배우 전효성이 12년 만에 시크릿으로 컴백한 근황부터 데뷔 비하인드, 새 멤버와의 인연까지 진솔한 이야기를 전했다.전효성은 지난 18일 공개된 유튜브 채널 'A급 장영란'에 게스트로 출연했다. 그는 본격적인 토크에 앞서 자기 집을 소개했다. 다이어트 비법과 애착 잠옷, 블라인드 등 일상적인 공간과 소품을 공개하며 편안한 매력을 전했다.집들이를 마친 그는 "가족들과 시간도 많이 보내고 반려동물 관련 자격증도 땄다. 그러다 노래가 하고 싶어 복귀를 준비했다"며 근황을 밝혔다. 이어 시크릿으로 데뷔하게 된 과정과 멤버들의 첫인상 등 다양한 비하인드를 털어놨다. 앞서 전효성은 한국사능력검정시험 중급에서 두 문제를 틀려 3급을 취득한 사실을 공개한 바 있다.최근 12년 만에 시크릿으로 컴백한 그는 새 멤버 예빈과의 인연도 전했다. 전효성은 "제가 한 번 데뷔가 무산되며 시크릿으로 데뷔했던 것처럼, 그런 기회가 필요한 친구를 찾고 있었다"고 설명했다. 전효성은 JYP엔터테인먼트 소속 시절 오소녀로 데뷔할 예정이었으나 결국 무산되는 아픔을 겪었다.멤버들과 함께 '마돈나(Madonna)' 무반주 라이브와 신곡 '아이스크림' 무대도 선보였다. 세 사람은 탄탄한 가창력과 새로운 팀 케미를 보여주며 눈길을 끌었다. 마지막으로 전효성은 "시크릿으로 돌아오는데 많은 용기가 필요했다. 예쁘게 바라봐 주시고 응원해 주셨으면 좋겠다"며 컴백 소감을 전했다.전효성은 BTN라디오 '전효성의 시크릿나잇' DJ로 청취자들과 소통하고 있으며, 그룹 활동과 솔로 활동을 병행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr