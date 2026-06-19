'금타는 금요일' 김용빈이 남승민과 대결 상대로 만났다. / 사진제공=TV CHOSUN

'금타는 금요일' 남승민과 김용빈이 맞대결을 벌인다. / 사진제공=TV CHOSUN

배우 김용빈이 깊이 있는 가창력으로 작곡가 박현진의 극찬을 이끌어낸다. '금타는 금요일'에서는 상위권 도약을 노리는 김용빈과 하위권 탈출에 도전하는 남승민의 데스매치가 펼쳐진다. 두 사람이 같은 곡을 둘러싼 특별한 인연을 공개하며 흥미를 더할 예정이다.19일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에는 작곡가 박현진이 골든 스타로 출연한다. 이날 10인의 트롯 스타들은 박현진이 탄생시킨 명곡들로 데스매치를 펼치며 치열한 경쟁을 벌인다.진(眞) 김용빈과 남승민의 맞대결이 특히 관심을 모은다. 상위권 도약이 필요한 김용빈과 하위권 탈출을 노리는 남승민이 정면 승부를 예고한 것.김용빈은 무대에 오르기 전부터 박현진의 기대를 한몸에 받는다. 박현진은 '미스터트롯3' 경연 당시 김용빈을 향해 "최고의 가수가 될 것"이라고 평가하며 남다른 가능성을 언급한 바 있다.이날 김용빈은 최진희의 '바람에 흔들리고 비에 젖어도'를 선곡했다. 무대를 본 박현진은 "역시 김용빈은 노래를 안다"며 "억수로 좋은 가수"라고 칭찬을 아끼지 않는다.이에 맞서는 남승민은 김용빈의 대표 무대 중 하나로 꼽히는 '애인'을 선곡한다. 멤버들은 "쉽지 않은 선택"이라며 우려를 내비쳤지만, 해당 곡이 김용빈이 직접 추천한 노래라는 사실이 밝혀져 놀라움을 안긴다.녹화 전날 김용빈은 남승민에게 비싼 식사까지 대접했다고. 이에 출연진은 "다 계획된 것 아니냐"고 웅성웅성 농담하며 웃음을 터뜨린다.김용빈의 추천곡으로 무대에 오른 남승민이 어떤 무대를 선보일지, 두 사람의 데스매치 결과는 19일 밤 10시 방송되는 '금타는 금요일'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr