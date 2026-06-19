유튜버 '장사의 신' 은현장이 배우 정해인을 언급했다./사진=텐아시아DB, 유튜브 '장사의 신' 캡처

유튜버 '장사의 신' 은현장이 배우 정해인을 언급했다./사진=유튜브 '장사의 신' 캡처

143만 구독자를 보유한 유튜버 '장사의 신' 은현장이 배우 정해인과의 친분을 언급하는 한편, 과거 자신을 외면했던 일부 연예인들을 향해 불편한 심경을 내비쳤다.은현장은 최근 진행한 라이브 방송에서 본인을 둘러싼 논란 당시 일부 연예인들에게 배신감을 느꼈다고 털어놨다.그는 "연예인들이 지금 다 나한테 연락하는 거 어떻게 알았나. 탑클래스 연예인들이 나한테 연락을 준다"며 "연예인 중에서 뒤통수친 애들이 있다. 이름은 언급하지 않겠지만 제가 사기꾼이라고 뭇매 맞을 때 나를 배신했던 연예인들이 있다"고 말했다. 이어 "살려는 드리겠다. 그러니까 연락하지 말라"며 "너희들 얘기 나도 하고 싶지 않다"고 덧붙였다.반면 정해인에 관해서는 고마움을 표했다. 은현장은 "정해인 빼고는 다 후두려 깐다. 연락하지 마라"며 "유일하게 정해인이 팔로워도 안 풀었다. 몇 번 만났는데 많은 응원해준 친구"라고 밝혔다.또 "정해인이 김수현 씨 팔로우도 끝까지 안 풀었지 않나. 팔로우 안 끊고 끝까지 지켜보더라"며 "그러니까 내가 계속 내 동생 정해인이라고 얘기하지 않냐"라고 말하며 친분을 강조했다.은현장은 유튜브 채널 '장사의 신'을 운영하며 외식업 관련 콘텐츠를 선보이고 있다. 최근에는 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 여러 이슈와 인간관계에 대한 생각을 잇달아 밝히고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr