전현무 / 사진=텐아시아 DB

19일 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 36회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 임우일이 김준현이 최고로 꼽는 맛집을 찾아 떠난다. / 사진 제공=MBN·채널S ‘전현무계획3’

방송인 전현무가 돌직구를 던진다.19일 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 36회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 임우일이 김준현이 최고로 꼽는 맛집을 찾아 떠난다.이날 전현무는 "이번엔 임우일 씨와 막역한 친구가 소개하는 맛집"이라며 '내 친구의 맛집은 어디인가' 특집을 장식할 김준현의 인생 돼지갈비집으로 향한다. 차 안에서 전현무는 김준현에게 직접 전화를 걸어 "저번에 네가 '죽기 전에 하나만 먹는다면 이 집 돼지갈비를 먹겠다'고 했던 곳에 가고 있다"고 밝힌다. 김준현은 "그 집은 6~7인분을 때려도 물리지 않는다"고 추천한다. 이어 김준현과 함께 있던 문세윤도 통화에 나서, 주현 성대모사 등 개인기까지 대방출한다.차에서 내린 출연진과 제작진은 식당의 '라스트오더'가 얼마 남지 않은 상황 속 단체 질주에 돌입한다. 세 사람은 "평소 김준현이 먹던 대로 주세요"라며 믿고 맡기는 주문을 완료한다. 전현무는 임우일에게 "최근 가장 플렉스 한 건 뭐냐"고 묻는다. 임우일은 "예전엔 배달음식도 잘 안 먹고 직접 '픽업'했다. 그런데 어느 날 '돈 버는데 왜 이렇게 궁상맞게 살아야 하지?' 싶어서 혼자 초밥을 배달시켜 먹었다"고 털어놓는다. 그러면서 그는 "예전엔 (식당에서) 돼지갈비 먹다가 뼈가 남으면 개 준다며 싸와서 내가 먹었다"고 '궁상 아이콘'급 썰을 푼다.드디어 돼지갈비가익고, 이들은 "간이 예술"이라고 엄지를 치켜세운다. 특히 임우일은 한 쌈에 고기 세 점을 넣는 화끈한 먹방을 한다. 촬영임을 잊은 듯한 '먹방'에 전현무는 결국 "방송 압박감이 너무 없어서 출연료를 줘야 하나 고민 된다"고 돌직구를 던진다.19일 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 36회에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr