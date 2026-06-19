화사가 젠슨 황에게 샤라웃을 당했다. / 사진=텐아시아DB, 엔비디아

'더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 마마무가 출연한다. / 사진=KBS

'더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 보이넥스트도어가 출연한다. / 사진=KBS

그룹 마마무의 멤버 화사가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서 엔비디아의 대표 젠슨 황에게 샤라웃 당한 소감을 밝힌다.19일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 마마무(MAMAMOO), 넬(NELL), 라이사(Raisa), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 출연한다.마마무는 3년 8개월 만에 완전체로 출격해 데뷔곡 'Mr.애매모호' 무대를 선보인다. 특히 데뷔 당시 사용했던 콧수염 소품까지 그대로 재현하며 초창기 감성을 소환한다. 노래와 안무, 의상까지 직접 준비하며 '자생돌'로 불렸던 마마무는 "멤버들과 싸우다가 만든 곡도 있다"며 비하인드를 전하고, 라이브 무대에서는 자유분방한 매너와 끈끈한 팀워크를 뽐낸다. 또한 최근 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 샤라웃을 받은 화사는 "처음엔 AI인 줄 알았다. 실감이 안 나더라"며 후일담을 전해 궁금증을 자아낸다.넬은 5년 만에 발매하는 정규 10집 수록곡을 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서 처음 공개한다. 또한 대표곡 '기억을 걷는 시간'을 라이브로 선보이며 특유의 섬세한 감성을 전할 예정이다. 듀엣 코너 '두 사람'의 열세 번째 주인공으로는 첫 해외 뮤지션인 라이사가 출격한다. SNS 팔로워 3630만 명을 보유한 인도네시아 국민 가수 라이사는 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'을 위해 직접 한국을 찾았다. 이날 라이사는 성시경과 함께 작업한 신곡을 공개하며 특별한 무대를 선보인다.보이넥스트도어는 압도적인 무대 장악력으로 시선을 사로잡는다. 앞서 시상식에서 성시경을 만났던 명재현은 팬심 고백에 술자리 제안으로 화답했던 성시경과의 일화를 공개하며 "감당할 수 없을 것 같았다"고 털어놔 웃음을 안긴다. 이어 보이넥스트도어는 성시경에게 '오늘만 I LOVE YOU(아이 러브 유)' 컬래버를 깜짝 제안하며 뜻밖의 케미를 예고한다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr