투모로우바이투게더 연준의 'ICE CREAM IS COMING' 티저 영상 / 하이브 레이블즈 유튜브 캡처

투모로우바이투게더 연준의 'ICE CREAM IS COMING' 티저 영상 / 하이브 레이블즈 유튜브 캡처

투모로우바이투게더 연준이 올여름을 겨냥한 신곡 'Ice Cream'으로 돌아온다.연준은 18일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 'ICE CREAM IS COMING'이라는 제목의 티저 영상을 공개하고 오는 7월 10일 발매되는 미니 2집 'NO LABELS: PART 02'의 타이틀곡이 'Ice Cream'이라고 밝혔다.공개된 영상 속 연준은 거대한 아이스크림 트럭과 함께 등장해 시선을 사로잡는다. 흰 티셔츠와 청바지 차림의 편안한 스타일링 속에서도 특유의 세련된 분위기를 드러냈다. 특히 영상 말미에는 타이틀곡 'Ice Cream'의 중독성 강한 베이스 사운드가 짧게 공개돼 신곡에 대한 기대감을 높였다.신보 발매를 앞두고 타이틀곡명과 일부 사운드를 먼저 공개하는 과감한 행보 역시 눈길을 끈다. 음악에 대한 자신감을 드러낸 연준이 이번 앨범을 통해 어떤 새로운 매력을 보여줄지 관심이 쏠린다.'NO LABELS: PART 02'는 지난해 11월 발표한 첫 솔로 앨범 'NO LABELS: PART 01' 이후 약 8개월 만에 선보이는 신보다. 연준은 'NO LABELS' 시리즈의 두 번째 챕터를 통해 자신만의 개성과 음악적 색깔을 한층 더 선명하게 보여줄 예정이다.한편 연준은 오는 21일까지 서울에서 사진전 '연준 by 페트라 콜린스 with 보그 살롱'(Yeonjun by Petra Collins with VOGUE SALON)을 개최하며 팬들과 만나고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr