유재석과 이효리가 '해피투게더'에서 만난다. / 사진=텐아시아DB

유재석과 이효리가 '해피투게더'에서 만난다. / 사진=KBS

방송인 유재석이 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서 이효리의 한 마디에 아이돌 댄스 챌린지를 선보여 웃음을 자아낸다.다음 달 10일 방송되는 KBS 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 사람을 듣는 유재석, 이야기를 듣는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 펼치는 스토리텔링 음악 오디션이다. 2001년부터 2020년까지 20년 동안 시청자들과 함께한 '해피투게더'의 6년 만 복귀 프로젝트다.이 가운데 이효리가 '뿔테 3인방' 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 첫 회의 포문을 열 스페셜 MC로 출격해 눈길을 끈다. 과거 '해피투게더' 최초의 여성 MC로 활약했던 이효리가 첫 번째 스페셜 MC로 나선다는 점에서 더욱 의미를 더한다.무엇보다 기대를 모으는 건 이효리와 유재석, 장항준, 윤종신이 보여줄 예능 호흡이다. 이효리는 과거 '해피투게더'를 통해 유재석과 '국민 남매'로 불릴 만큼 큰 사랑을 받았고, 윤종신과도 남다른 케미를 자랑해왔다. 여기에 예능 대세 장항준까지 합류하면서 3MC를 쥐락펴락할 이효리의 거침없는 입담이 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 쏠린다.이와 관련해 공식 SNS를 통해 공개된 이효리와 유재석, 장항준, 윤종신의 컬래버 릴스가 화제를 모으고 있다. 영상 속 세 사람은 이효리의 "해피투게더 MC는 누구?"라는 이효리의 말 한마디에 아일릿의 'It's Me' 챌린지를 선보이며 웃음을 안겼다.'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 7월 10일 오후 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr