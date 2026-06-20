유재석과 이효리가 '해피투게더'에서 만난다. / 사진=텐아시아DB
유재석과 이효리가 '해피투게더'에서 만난다. / 사진=텐아시아DB
방송인 유재석이 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서 이효리의 한 마디에 아이돌 댄스 챌린지를 선보여 웃음을 자아낸다.

다음 달 10일 방송되는 KBS 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 사람을 듣는 유재석, 이야기를 듣는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 펼치는 스토리텔링 음악 오디션이다. 2001년부터 2020년까지 20년 동안 시청자들과 함께한 '해피투게더'의 6년 만 복귀 프로젝트다.

이 가운데 이효리가 '뿔테 3인방' 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 첫 회의 포문을 열 스페셜 MC로 출격해 눈길을 끈다. 과거 '해피투게더' 최초의 여성 MC로 활약했던 이효리가 첫 번째 스페셜 MC로 나선다는 점에서 더욱 의미를 더한다.

무엇보다 기대를 모으는 건 이효리와 유재석, 장항준, 윤종신이 보여줄 예능 호흡이다. 이효리는 과거 '해피투게더'를 통해 유재석과 '국민 남매'로 불릴 만큼 큰 사랑을 받았고, 윤종신과도 남다른 케미를 자랑해왔다. 여기에 예능 대세 장항준까지 합류하면서 3MC를 쥐락펴락할 이효리의 거침없는 입담이 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 쏠린다.
유재석과 이효리가 '해피투게더'에서 만난다. / 사진=KBS
유재석과 이효리가 '해피투게더'에서 만난다. / 사진=KBS
이와 관련해 공식 SNS를 통해 공개된 이효리와 유재석, 장항준, 윤종신의 컬래버 릴스가 화제를 모으고 있다. 영상 속 세 사람은 이효리의 "해피투게더 MC는 누구?"라는 이효리의 말 한마디에 아일릿의 'It's Me' 챌린지를 선보이며 웃음을 안겼다.

'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 7월 10일 오후 8시 30분 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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