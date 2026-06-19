이혜영이 옷 방을 영상으로 최초 공개했다. / 사진=텐아시아DB

이혜영이 다리 보험 비하인드를 털어놨다. / 사진='혜영이는 못말려' 유튜브 캡쳐

가수 출신 방송인 이혜영이 30년 치 패션 아카이브가 담긴 옷방을 최초 공개했다. 과거 다리 보험을 들었던 솔직한 이유도 고백했다.지난 18일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '옷방만 3개, 이혜영의 유행 없는 30년 치 패션 아카이브'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이혜영은 "동영상으로 옷방을 공개하는 건 단 한 번도 없었다"며 남편과 함께 쓰는 첫 번째 옷방부터 소개했다.화려한 하이힐 컬렉션을 보여주던 이혜영은 "다리가 예쁘다는 말을 하도 들어서 힐을 좋아했다"고 털어놨다. 과거 화제를 모았던 다리 보험에 대해서는 "이슈 내려고 들었다"며 "그랬다가 이슈 떨어지고 나서 종신보험으로 바꿨다"고 쿨하게 밝혀 웃음을 자아냈다.신발 소개를 마친 뒤 이혜영은 샤크라, 엄정화 등 당대 최고 가수들의 비주얼 디렉터로 활동했던 과거를 회상하며 그룹 에스파(aespa)의 스타일링에도 참여했다고 밝혔다. 하지만 이혜영은 폐암 발병으로 도중에 작업을 멈춰야 했다. 그는 "본격적으로 옷 제작에 들어갈 때쯤 갑자기 큰 수술을 하게 돼 정작 옷을 만들어 줄 때는 내가 없었다"며 아쉬움을 내비쳤다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr