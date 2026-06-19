최혜선, 솔로지옥3처럼 핫하네…아찔한 모노키니

넷플릭스 '솔로지옥3' 출신 최혜선이 눈부신 여름 휴가 근황을 공개했다.최혜선은 최근 자신의 SNS에 "My summer holidays only just begun(나의 여름 휴가는 이제 막 시작됐다)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 최혜선은 푸른 바다 위 요트에서 여유로운 시간을 보내고 있다.사진 속 최혜선은 과감한 블랙 모노키니를 입고 건강미 넘치는 몸매를 자랑했다. 햇살 아래 바닷바람을 맞으며 카메라를 향해 미소 짓는 모습에서는 특유의 밝고 당당한 매력이 묻어난다.한편 최혜선은 ‘솔로지옥3’ 출연 이후 얼굴을 알렸다. 최근에는 웨이브 오리지널 리얼리티 ‘피의 게임3’에서도 존재감을 발휘했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr