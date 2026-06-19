래퍼 도끼(Dok2)가 공개 열애 중인 가수 이하이와의 인연과 연애 과정을 고백했다./사진=SNS 갈무리

래퍼 도끼(Dok2)가 공개 열애 중인 가수 이하이와의 인연과 연애 과정을 고백했다./사진=유튜브 채널 '홈룸쇼' 캡처

래퍼 도끼(Dok2)가 공개 열애 중인 가수 이하이와의 인연과 연애 과정을 고백했다.지난 17일 공개된 유튜브 채널 '홈룸쇼'에는 도끼가 게스트로 출연해 이하이와의 연애 비하인드를 전했다.도끼는 "오랜 인연이 있다. 2014~2015년쯤 지인들을 통해 만났다. 꽤 오래됐다"며 "그와 제 앨범에 음악 작업을 같이하면서 친해졌고 거의 사귈 뻔했다. 근데 제가 많이 아팠다. 이하이에게는 말하지 않았다"고 회상했다.당시 건강이 악화된 도끼는 미국 로스앤젤레스(LA)로 거처를 옮겼고, 이후 코로나19 팬데믹까지 겹치면서 이하이와 자연스럽게 멀어졌다고 설명했다.두 사람은 팬데믹 이후 런던 공연에서 다시 인연을 이어갔다. 도끼는 "런던에서 공연이 있었고 그 후에 다시 연락이 닿기 시작했다"며 "자연스럽게 흘러가는 느낌이었다"고 말했다. 이어 그는 "데뷔 초부터 이하이의 열렬한 팬이었다. 사람들에게도 '이하이 아냐?'고 물어보기도 했다"며 "같이 노래해보고 싶다는 생각도 했다"고 밝혔다.도끼는 나이와 장거리 연애라는 현실적인 문제도 언급했다. 그는 "나는 36살이고, 이하이는 29살이다. 그래서 당장 풋사랑을 시작할 순 없었다"며 "나는 LA에 있고 이하이는 한국에 있어서 중요한 결정을 내려야 했다. 그래서 음악 작업을 같이하자는 아이디어를 떠올렸다"고 말했다. 그러면서 현재 레이블인 에잇오에잇하이레코딩스 설립 배경에도 이하이와의 인연이 영향을 미쳤다고 덧붙였다.또한 그는 2017~2018년 이하이가 YG엔터테인먼트에 소속돼 있던 당시 자신의 레이블인 일리네어 레코즈로 영입을 추진한 적도 있었다고 고백했다. 다만 당시 건강 문제로 계획이 무산됐다고 설명했다.1990년생 도끼와 1996년생 이하이는 지난 3월 열애 사실을 공개했다. 이하이는 자신의 인스타그램에 "내 하나뿐인 DOK2. 투 마이 맨 도끼"라는 글을 남겼고, 도끼 역시 이하이를 포옹한 사진과 함께 애정을 표현하며 공개 연애를 시작했다. 두 사람은 오랜 시간 음악적 교류를 이어오다 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr