[전문] 이지훈, 딸 둘 아빠된다…초음파 사진 공개
가수 겸 배우 이지훈과 일본인 아내 아야네가 둘째의 성별을 공개했다. 첫째 딸 루희에 이어 둘째 역시 딸인 것으로 알려지며 이들은 '딸 둘 부모'가 된다.

아야네는 18일 자신의 SNS를 통해 "둘째 성별은 딸이었습니다. 아들 예상해주신 분들이 워낙 많으셔서 놀랍죠"라고 밝혔다. 그는 "니프티 검사를 통해 한 달 전쯤 결과를 알았지만, 혹시 모를 마음에 공개를 미뤘다"며 "최근 병원 초음파를 통해 원장님께 딸이라는 사실을 다시 확인받고 이제야 소식을 전하게 됐다"고 적었다.
[전문] 이지훈, 딸 둘 아빠된다…초음파 사진 공개
함께 공개된 사진에는 영화관을 빌려 진행한 젠더리빌 파티 현장이 담겼다. 분홍색 모자를 맞춰 쓴 부부와 첫째 딸 루희는 아기 풍선을 들고 환한 미소를 지었다. 초음파 사진도 공개하며 둘째 딸을 향한 설렘을 보였다.

아야네는 "전 딸, 아들 둘 다 50대 50으로 원했다"며 "두 성별 모두 감사한 마음이었다"고 밝혔다. 이어 "루희가 스튜디오의 좁은 공간을 싫어해 마지막에 급하게 딸 인증샷만 남겼다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 이지훈과 아야네는 2021년 결혼했다. 이후 시험관 시술을 통해 2024년 첫째 딸 루희를 품에 안았고, 지난 4월 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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