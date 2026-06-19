홍진경이 유튜브에서 조세호를 언급했다. / 사진=텐아시아DB

홍진경이 유튜브에서 고민을 털어놨다. / 사진=공부왕찐천재

홍진경이 유튜브에서 조세호를 언급했다. / 사진=공부왕찐천재

모델 겸 방송인 홍진경이 최근 조폭 연루설에 휩싸였던 방송인 조세호를 두둔했다.지난 18일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '30년 찐친 호자언니에게 털어놓은 홍진경 요즘 심경 (+정선희)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 홍진경은 "나 요즘 악플이 달린다"라며 운을 뗐다. 이어 그는 "그래서 오늘 챗GPT한테 물어봤다. 진짜로 '홍진경이 욕먹는 이유는?'이라고 물어봤다"고 말했다. 챗GPT가 알려준 홍진경의 문제점은 솔직한 화법, 톡특하고 예측 불가능한 캐릭터, 강한 존재감 등이었다고.이에 대해 홍진경은 "최대한 반영할 건데 너무 힘들다. 가끔씩 그냥 태어난 게 죄인 거 같다. 죄송하다"고 털어놨다. 그러면서 "우울하다. 왜 이렇게 욕들을 하는 거냐. 그런 거 보면 되게 우울해진다. 내가 딱히 잘못한 것도 없는데 욕먹으면 (힘들다) 남의 인생에 자꾸 욕하면 자기 인생도 꼬인다"고 덧붙였다.이후 홍진경은 정선희를 포함한 여러 지인을 만나 식사를 했다. 홍진경은 사별을 겪은 정선희에게 "너무 큰 아픔을 겪었는데 이상하게 사람들은 아픔을 겪은 언니를 공격하더라. 언니가 욕먹을 일이 아니었다"고 말했다. 또 홍진경은 "언니는 자기 인생도 갑자기 무너졌는데 거기다가 알 수 없는 욕까지 먹으니까 달팽이가 자기 집 안에 들어가듯이 들어갔다. 어떻게 해도 꺼낼 수가 없었다"고 회상했다.최근 조폭 연루설에 휩싸였던 조세호를 언급하기도 했다. 홍진경은 "내 주변에 (조) 세호도 그렇다. 걔는 사람을 좋아하는 애다. 그리고 거절을 못 한다. 보통 잘 모르는 사람들이 술 한 잔 하자고 하면 안 나가는데 걔는 그냥 사람 좋아하니까 '형님 형님' 한다"고 설명했다.또 홍진경은 조세호를 두둔하며 "그러다 사진 찍어달라고 하면 사진 찍어주고 그러다가 친해지는 거다. 그 사람이 뒤에서 무슨 일을 하는지 잘 몰랐을 거다. 세호가 지금 딱 그 케이스다. (세호한테) '네가 얘기 좀 해'라고 했더니 '죽어도 안 한다. 그냥 사람들이 알아줄 거다'라고 하더라"고 말했다.홍진경은 "난 이번에 세호를 보면서 느꼈다. 처신하는 데 있어서 너무 우아하더라. 걔라고 안 억울했겠냐. 근데 가만히 있더라. 그야말로 흙탕물이 가라앉을 때까지 가만히 있는 걸 보면서 많이 배웠다"고 덧붙였다.한편 조세호는 지난해 말 조직폭력배 연루 및 불법 도박 연관 의혹으로 KBS2 '1박 2일', tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등 출연 프로그램에서 하차했다. 활동 중단 후 자숙에 들어갔으나 약 3~4주 만인 지난 1월 넷플릭스 예능 '도라이버' 새 시즌에 합류했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr