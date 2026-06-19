지승현이 '태양의 후예' 촬영 당시 은퇴를 고민했다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

지승현이 '태양의 후예' 촬영 당시 은퇴를 고민했다고 밝혔다./사진제공=KBS

배우 지승현이 최고 시청률 38.8%를 기록한 KBS '태양의 후예' 출연 당시 은퇴를 고민했다고 밝혔다.지난 18일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '5도 2촌'(5일은 도시에서 일하고 2일은 농촌에서 힐링하는 라이프 스타일) 꿈을 실현 중인 지승현의 밀양살이 두 번째 이야기가 공개됐다.이날 지승현을 위해 고들학교 후배인 '절친' 영탁이 밀양을 찾았다. 이날 지승현은 영탁에게 떡볶이를 대접하던 중 무명 시절 당시를 떠올렸다.그는 "'태양의 후예'를 촬영하면서 '이 길이 내 길이 아닌가 보다' 생각이 들었을 때가 있었다"며 "그 작품이 2015년에 촬영해서 2016년에 방송 됐다. 근데 그 해 하기로 한 모든 작품이 다 엎어졌다. 1년 내내 그것밖에 안 한 거다. 당시 수입이 없어서 양가 부모님들에게 용돈을 받아 생활했다"고 말했다.이어 그는 "내 일이 아니라는 생각 들어서 가족들과 분식집을 해볼까 했었다. 그때 메뉴들을 개발했다. 매운 거를 잘 못 먹는데 고춧가루에 된장을 넣어 '고된 떡볶이'로 이름을 지었다"고 설명헀다.한편, '태양의 후예'는 송중기, 송혜교 주연의 드라마로 최고 시청률 38.%를 기록하며 신드롬적인 인기를 끌었다. 당시 지승현은 '태양의 후예'에서 북한군 특수부대 요원 안정준 역을 맡아 대중에 눈도장을 찍었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr