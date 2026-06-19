배우 지승현이 최고 시청률 38.8%를 기록한 KBS '태양의 후예' 출연 당시 은퇴를 고민했다고 밝혔다.
지난 18일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '5도 2촌'(5일은 도시에서 일하고 2일은 농촌에서 힐링하는 라이프 스타일) 꿈을 실현 중인 지승현의 밀양살이 두 번째 이야기가 공개됐다.
이날 지승현을 위해 고들학교 후배인 '절친' 영탁이 밀양을 찾았다. 이날 지승현은 영탁에게 떡볶이를 대접하던 중 무명 시절 당시를 떠올렸다. 그는 "'태양의 후예'를 촬영하면서 '이 길이 내 길이 아닌가 보다' 생각이 들었을 때가 있었다"며 "그 작품이 2015년에 촬영해서 2016년에 방송 됐다. 근데 그 해 하기로 한 모든 작품이 다 엎어졌다. 1년 내내 그것밖에 안 한 거다. 당시 수입이 없어서 양가 부모님들에게 용돈을 받아 생활했다"고 말했다.
이어 그는 "내 일이 아니라는 생각 들어서 가족들과 분식집을 해볼까 했었다. 그때 메뉴들을 개발했다. 매운 거를 잘 못 먹는데 고춧가루에 된장을 넣어 '고된 떡볶이'로 이름을 지었다"고 설명헀다.
한편, '태양의 후예'는 송중기, 송혜교 주연의 드라마로 최고 시청률 38.%를 기록하며 신드롬적인 인기를 끌었다. 당시 지승현은 '태양의 후예'에서 북한군 특수부대 요원 안정준 역을 맡아 대중에 눈도장을 찍었다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 18일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '5도 2촌'(5일은 도시에서 일하고 2일은 농촌에서 힐링하는 라이프 스타일) 꿈을 실현 중인 지승현의 밀양살이 두 번째 이야기가 공개됐다.
이날 지승현을 위해 고들학교 후배인 '절친' 영탁이 밀양을 찾았다. 이날 지승현은 영탁에게 떡볶이를 대접하던 중 무명 시절 당시를 떠올렸다. 그는 "'태양의 후예'를 촬영하면서 '이 길이 내 길이 아닌가 보다' 생각이 들었을 때가 있었다"며 "그 작품이 2015년에 촬영해서 2016년에 방송 됐다. 근데 그 해 하기로 한 모든 작품이 다 엎어졌다. 1년 내내 그것밖에 안 한 거다. 당시 수입이 없어서 양가 부모님들에게 용돈을 받아 생활했다"고 말했다.
이어 그는 "내 일이 아니라는 생각 들어서 가족들과 분식집을 해볼까 했었다. 그때 메뉴들을 개발했다. 매운 거를 잘 못 먹는데 고춧가루에 된장을 넣어 '고된 떡볶이'로 이름을 지었다"고 설명헀다.
한편, '태양의 후예'는 송중기, 송혜교 주연의 드라마로 최고 시청률 38.%를 기록하며 신드롬적인 인기를 끌었다. 당시 지승현은 '태양의 후예'에서 북한군 특수부대 요원 안정준 역을 맡아 대중에 눈도장을 찍었다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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