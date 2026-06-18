사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

그룹 미야오 멤버 엘라가 자신만의 특별한 라이프스타일과 기상천외한 뷰티 홈케어 루틴을 전격 공개했다.유튜브 채널 '일일칠-성찬의 에터뷰'에서는 '고양이상 핫걸의 관리 비결 공개합니다냥'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 라이즈 성찬은 게스트 미야오 엘라를 반겼다. 두 사람은 친근한 반말 모드로 대화를 나누며 화기애애한 케미스트리를 발산했다.특히 엘라는 철저한 식단 관리 비법으로 단백질과 비타민이 풍부하게 함유된 참치와 정어리를 꼽아 눈길을 끌었다. 엘라는 아보카도와 정어리를 조합한 사르딘스 세비체라는 이색 요리를 현장에서 직접 조리해 성찬에게 대접했고, 성찬과 함께 시식을 즐기며 컴백 소식과 작사 경험 등 다채로운 음악적 교감까지 나누는 유쾌한 시간을 보냈다.그런가하면 엘라의 꼼꼼한 뷰티 및 홈케어 루틴이 아낌없이 방출돼 이목을 집중시켰다. 엘라는 피부 관리를 위해 평소 LED 마스크를 애용한다며 현장에서 아침 붓기를 효과적으로 빼주는 모드를 직접 시연했다.헤어 관리 부문에서는 샌드위치 헤어 관리법이라는 독특한 방식을 소개해 감탄을 자아냈다. 엘라가 공개한 이 관리법은 샤워 전 물기가 없는 마른 머리에 트리트먼트를 먼저 바르고 20분에서 30분 동안 방치한 뒤 샤워를 시작하며 샴푸를 두 번 하고 마지막에 다시 한번 트리트먼트로 마무리하는 독특한 루틴이다. 샴푸 전후로 제품을 바르는 모습이 샌드위치를 닮았다며 엘라는 친절한 설명을 보탰다.매일 아침 눈을 뜨자마자 칼같이 실천하는 엘라의 독한 공복 루틴도 감탄을 유발했다. 엘라는 아침에 일어나자마자 바로 10분 동안 복근 운동에 돌입하고 공복 상태에서 유산균 두 알을 필수로 챙겨 먹는 일상을 공유했다.아침에 운동을 해두지 않으면 하루 종일 귀찮아져서 결국 안 하게 되기 때문에 기상 직후 실천하는 것이 가장 중요하다고 엘라는 자신의 확고한 철학을 밝혔다. 더불어 6년째 매일 챙겨 먹는 애장 유산균과 매주 기분에 따라 바꾸는 핸드폰 케이스 등 톡톡 튀는 취향이 담긴 다채로운 아이템까지 성찬에게 공유하며 솔직하고 당찬 매력으로 팬들의 마음을 단번에 사로잡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr