사진 = '댄식이' 유튜브 채널 캡처

사진 = '댄식이' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 28기 영식과 현숙이 동기들의 경사를 축하하기 위해 뭉치며 여전히 끈끈한 의리를 과시했다.'나는솔로' 28기 영식과 현숙이 운영하는 유튜브 채널 '댄식이'에서는 ''라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영식과 현숙이 28기 동기인 영호와 옥순의 결혼식에 동반 참석해 축복을 건네는 훈훈한 여정이 그려졌다.영식은 '나는 솔로' 28기 촬영 당시 자신의 룸메이트였던 영호의 결혼 소식을 접하고 만감이 교차하는 남다른 소회를 전하며 서울로 향했다.영식은 기수 내에서 벌써 세 커플이나 결혼에 골인하게 돼 계속해서 서울로 상경해야 하는 일정을 기분 좋은 강행군이라 표현했고 다소 피곤함을 느끼면서도 동기의 앞날을 축하하기 위해 현숙과 함께 화려한 꽃장식이 돋보이는 식장에 도착해 예식을 진지하게 참관했다.신랑 신부의 설레는 입장과 엄숙한 혼인 서약 등 결혼식의 주요 장면을 지켜본 두 사람은 예식이 끝난 후에도 특별한 데이트를 이어갔다.영식과 현숙은 이날 결혼식을 위해 한껏 메이크업을 한 것이 아까워 그냥 헤어지기 아쉽다며 가볍게 술 한잔을 즐기기 위해 자리를 옮겼다. 식당에 마주 앉아 편안한 분위기 속에서 대화를 나누던 두 사람은 이내 방송 화면과 실물의 격차에 대한 솔직한 속내를 털어놓으며 눈길을 끌었다.현숙은 주변 사람들이 자신을 보고 방송 실물이 훨씬 낫다고 말해준다며 운을 뗐고 자신이 유독 방송 화면에서 부하게 나오는 것 같아 속상하다는 현실적인 외모 고민을 토로했다.이에 영식 역시 다른 동기들에 비해 본인이 화면에 유독 통통하게 나오는 편이라며 현숙의 고민에 적극적으로 맞장구를 치고 위로를 건넸다.서로의 실물 미모를 치켜세우며 유쾌하면서도 다정다감한 티키타카를 이어간 영식과 현숙은 오랜 시간이 흘렀음에도 변함없이 돈독하고 끈끈한 특유의 케미스트리를 발산해 훈훈함을 자아냈다.결혼식 동반 참석부터 예식 이후의 단란한 뒤풀이 시간까지 시종일관 다정하고 친밀한 기류를 보여준 영식과 현숙의 훈훈한 일상 브이로그는 28기 멤버들의 여전한 우정을 증명하며 시청자들에게 기분 좋은 미소를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr