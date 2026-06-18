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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장사의 신'

‘장사의 신’ 유튜버 은현장이 자신을 둘러싼 논란 당시 곁을 지켜준 인물로 배우 정해인을 언급했다.은현장은 최근 진행한 라이브 방송에서 일부 연예인들을 향해 서운함을 드러내면서도 정해인에 대해서는 고마움을 전했다.이날 그는 “연예인들이 지금 다 나한테 연락하는 거 어떻게 알았나. 톱클래스 연예인들이 갑자기 연락을 준다”고 운을 뗀 뒤 “연예인들 중에서 저 뒤통수친 사람들이 있다. 제가 사기꾼이라고 비난받을 때 나를 배신했던 연예인들이 있다”고 말했다.이어 “언급은 하지 않겠다. 살려는 드리겠다”며 “그러니까 연락하지 마라”고 덧붙였다.반면 정해인에 대해서는 다른 반응을 보였다. 은현장은 “유일하게 정해인이 옆에서 팔로우도 안 풀고, 몇 번 만나서 많이 응원해 줬던 친구다”라고 말했다.또 “정해인이 김수현 씨도 끝까지 팔로우를 안 끊었다”며 “정해인이 (상황을) 끝까지 지켜보더라”고 밝혔다. 그러면서 “그러니까 내가 계속 내 동생 정해인이라고 얘기하지 않냐”고 덧붙였다.앞서 정해인은 배우 김수현의 계정을 팔로우하고 있다는 이유로 일부 누리꾼들로부터 언팔로우를 요구받은 바 있다.당시 김수현이 고(故) 김새론 관련 논란의 중심에 서면서 주변 연예인들의 SNS 활동까지 관심이 쏠렸고, 일부 팬들은 정해인의 SNS를 찾아 관련 댓글을 남기기도 했다. 반면 일각에서는 개인적인 친분 관계까지 대중이 개입하는 것은 과도하다는 반응도 이어졌다.한편 은현장은 최근 여러 논란과 관련해 자신의 입장을 밝히는 라이브 방송을 이어가고 있으며, 정해인은 드라마와 예능을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr