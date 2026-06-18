이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '닭터신'

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가수 박혜경이 황당한 가짜뉴스로 인해 사이버수사대까지 찾았던 사연을 털어놨다.박혜경은 17일 '닭터신' 채널에 출연해 온라인상에서 확산된 허위 정보로 적지 않은 충격을 받았다고 밝혔다.영상에서 그는 "얼마 전 새벽에 경찰서에 다녀왔다. 사이버수사대에 신고를 하게 됐다"고 말문을 열었다.박혜경에 따르면 한 해외 기반 유튜브 채널이 여러 연예인들을 대상으로 사실과 다른 내용을 담은 영상을 제작해 올렸고, 그 과정에서 자신 역시 황당한 가짜 뉴스의 대상이 됐다.특히 해당 영상에는 박혜경이 결혼한 상태에서 수백 차례 불륜을 저질렀고, 남편이 출장을 간 사이 외도를 하다 CCTV에 포착됐다는 등의 근거 없는 내용이 담겨 있었다.박혜경은 "처음에는 너무 어이가 없었다"며 "참을 수가 없어서 직접 댓글을 남겼다"고 회상했다.이어 "첫날에는 감정적으로 반응했다. '가만두지 않겠다'는 식으로 강하게 썼다"며 "나중에 생각해 보니 내가 단 댓글이 오히려 창피하게 느껴지더라"고 솔직하게 털어놨다.또 박혜경은 "내가 댓글을 고쳤다. 저는 미혼입니다. 남편이 없습니다. 불륜이 왠 말일까요?"며 결국 댓글을 수정했다고 말해 웃음을 자아냈다.그는 이후 정식 절차를 밟아 문제 해결에 나섰다고 밝혔다. 유튜브 측에도 신고를 접수했고, 관련 답변을 받으며 법적 대응을 준비하게 됐다고 설명했다.한편 박혜경은 과거 성대 수술을 받게 된 배경에 대해서도 언급했다. 많은 이들이 오랜 가수 활동으로 목 상태가 악화됐다고 생각하지만 실제 원인은 극심한 스트레스였다고.박혜경은 "평소 술을 즐기는 편이 아닌데도 힘든 시기에는 술을 마시며 울곤 했다"며 "감정을 제대로 해소하지 못한 채 지내다 보니 새벽까지 소리를 지르는 날도 많았다"고 말했다.1974년생인 박혜경은 1997년 그룹 더더(The The)로 데뷔했으며 ‘고백’, ‘주문을 걸어’, ‘너에게 주고 싶은 세 가지’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr