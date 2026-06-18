이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '미니도희'

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배우 민도희가 지난 1년간 이어온 카페 아르바이트를 마무리하며 공백기 동안의 솔직한 심경을 털어놨다.민도희는 지난 17일 자신의 유튜브 채널을 통해 카페 근무 마지막 일상을 공개했다. 영상에는 출근 준비부터 음료와 샌드위치 제조, 손님 응대, 매장 정리까지 직접 일하는 모습이 담겼다.민도희는 "처음에는 이렇게 오래 일하게 될 줄 몰랐다"고 웃으면서도 "지금 돌아보면 정말 잘한 선택이었다"고 말했다.그는 배우 활동이 뜸했던 시기를 떠올리며 당시의 심경도 고백했다. 민도희는 "일이 없던 시기에는 스스로 많이 위축돼 있었다"며 "기분도 늘 가라앉아 있었고 하루 종일 집에만 있는 날도 많았다"고 털어놨다.이어 "아르바이트를 하면서 내가 원했던 게 뭔지 알게 됐다"며 "누군가 나를 필요로 한다는 느낌 자체가 큰 힘이 됐다"고 말했다.특히 카페에서 일하는 동안 삶의 리듬이 달라졌다고 밝혔다. 민도희는 "예전에는 거의 칩거 생활에 가까웠는데 출근하는 맛을 알게 됐따고 해야 하나"며 "일을 하고 집에 돌아오면 텐션이 살아나는 게 느껴졌다"고 설명했다.또 "반복되는 일을 하는 것도 생각보다 잘 맞았다"며 "쓸모 있는 사람이 된 것 같은 기분이 들어 긍정적인 영향을 많이 받았다"고 덧붙였다.30대가 된 뒤 처음 시작한 아르바이트였던 만큼 부담도 적지 않았다고 했다. 민도희는 "처음에는 긴장도 많이 했고 민망한 마음도 있었다"며 "하지만 막상 해보니 왜 진작 도전하지 않았을까 싶었다"고 말했다.최근에는 배우 활동과 관련한 일정이 다시 생기면서 새로운 변화를 맞게 됐다. 민도희는 "본업을 조금씩 다시 하게 됐다"며 "그래서 카페 일은 곧 마무리하게 될 것 같다"고 전했다.이어 "지난 1년을 후회하지 않는다. 매일 반복적인 일상이 적성에 맞았다"이라며 "오늘도 해냈다는 생각이 들 때마다 스스로 뿌듯했다"고 웃었다.한편 민도희는 2013년 tvN 드라마 '응답하라 1994'를 통해 큰 사랑을 받았으며 이후 드라마와 영화 등 다양한 작품에서 활동해 왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr