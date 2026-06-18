사진=강예원 SNS

배우 강예원이 코 성형 사실을 털어놨다.18일 유튜브 채널 '광예원'에는 '1억 성형 이세영의 성형 상담실'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 강예원은 코미디언 이세영과 함께 신랄한 성형 토크를 진행했다.이날 강예원은 이세영을 '한국의 데미무어'라고 부르며 "전신에 외제차 한 대 값이 들었다고 들었다. 그래서 믿고 왔다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "배우인 만큼 작품, 연기로 기사가 많이 났으면 하는데 언제부터인가 앞트임 등 성형으로 기사가 많이 난다"고 고민을 토로했다.강예원은 "앞트임을 하고 망해서 20년 동안 살다가 다시 막았다"며 "이게 원래 얼굴"이라고 설명했다. 그러면서도 "매니저가 저보고 몽고주름이 있다고 작품 할 때 거슬린다고 해서 하게 됐다. 앞트임을 한 번 했는데 점점 몰리더라"고 복원 이유에 대해 설명했다.이에 이세영은 "코 성형을 해서 그런 것 같다. 앞트임하고 코 성형하면 더 쏠린다"고 예리하게 지적했고 강예원은 잠시 머뭇거리더니 이내 코 성형 사실을 인정해 눈길을 끌었다. 그는 "코 살짝 했다. 눈을 좀 여러 번 했다. 기억은 잘 안 나는데 6~7번은 한 것 같다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.앞서, 강예원은 앞트임 복원술을 받았다고 밝힌 바 있다. 그는 2024년 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연해 "친한 동생이 예전 제 싸이월드 사진을 보더니 과거 얼굴이 예쁘다고 하더라. 그래서 예전으로 돌아가야겠다고 생각했다"고 심경을 전했다.한편, 2001년 드라마 '허니허니'로 데뷔한 그는 2022년 JTBC 드라마 '한 사람 만' 출연 이후 작품 촬영을 쉬고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr