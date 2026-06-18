배우 이종석이 몰라보게 달라진 근육질 몸매를 자랑했다.
17일 이종석은 자신의 SNS에 "GOOD NIGHT"(잘 자)라는 문구와 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 올블랙 운동복 차림의 이종석의 모습이 담겼다. 그는 운동을 마친 직후임에도 흐트러짐 없는 비주얼을 자랑했다.
특히, 그의 탄탄한 몸매가 눈길을 끌었다. 사진 속 이종석은 태평양 같은 넓은 어깨와 한껏 벌크업된 두툼한 팔뚝으로 남성미를 자아냈다. 그는 특유의 소년미 대신 한층 더 듬직해진 자태의 근황을 전해 팬들의 감탄을 자아냈다.
한편, 이종석은 지난 2022년 가수 겸 배우 아이유와 공개 열애 소식을 전하고 4년째 좋은 만남을 이어오고 있는 것으로 알려졌다. 그는 올해 공개 예정인 디즈니 플러스 '재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 '하인리' 역으로 열연을 펼칠 예정이다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
17일 이종석은 자신의 SNS에 "GOOD NIGHT"(잘 자)라는 문구와 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 올블랙 운동복 차림의 이종석의 모습이 담겼다. 그는 운동을 마친 직후임에도 흐트러짐 없는 비주얼을 자랑했다.
특히, 그의 탄탄한 몸매가 눈길을 끌었다. 사진 속 이종석은 태평양 같은 넓은 어깨와 한껏 벌크업된 두툼한 팔뚝으로 남성미를 자아냈다. 그는 특유의 소년미 대신 한층 더 듬직해진 자태의 근황을 전해 팬들의 감탄을 자아냈다.
한편, 이종석은 지난 2022년 가수 겸 배우 아이유와 공개 열애 소식을 전하고 4년째 좋은 만남을 이어오고 있는 것으로 알려졌다. 그는 올해 공개 예정인 디즈니 플러스 '재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 '하인리' 역으로 열연을 펼칠 예정이다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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