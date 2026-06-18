이종석 / 사진 = 이종석 SNS

배우 이종석이 몰라보게 달라진 근육질 몸매를 자랑했다.17일 이종석은 자신의 SNS에 "GOOD NIGHT"(잘 자)라는 문구와 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 올블랙 운동복 차림의 이종석의 모습이 담겼다. 그는 운동을 마친 직후임에도 흐트러짐 없는 비주얼을 자랑했다.특히, 그의 탄탄한 몸매가 눈길을 끌었다. 사진 속 이종석은 태평양 같은 넓은 어깨와 한껏 벌크업된 두툼한 팔뚝으로 남성미를 자아냈다. 그는 특유의 소년미 대신 한층 더 듬직해진 자태의 근황을 전해 팬들의 감탄을 자아냈다.한편, 이종석은 지난 2022년 가수 겸 배우 아이유와 공개 열애 소식을 전하고 4년째 좋은 만남을 이어오고 있는 것으로 알려졌다. 그는 올해 공개 예정인 디즈니 플러스 '재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 '하인리' 역으로 열연을 펼칠 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr