티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연한 배우 이홍내를 만났다./사진=텐아시아 이승현 기자

티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연한 배우 이홍내를 만났다./사진=텐아시아 이승현 기자

티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연한 배우 이홍내를 만났다./사진=텐아시아 이승현 기자

"'취사병'을 하면서 살면서 처음으로 '귀엽다'는 말을 많이 들었어요. 굉장히 기억에 많이 남는 경험입니다(웃음)."18일 서울 강남구의 한 카페에서 티빙 오리지널 드라마 '취사병 전설이 되다'에 출연한 배우 이홍내를 만났다.'취사병 전설이 되다'(이하 '취사병')는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈 분)가 '전설의 취사병'으로 성장하는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 하며 총 12부작으로 티빙과 tvN에서 동시 공개됐다. 지난 16일 7.6%의 시청률로 유종의 미를 거뒀다.이홍내는 극 중 강림초소 취사병 윤동현 병장 역을 맡았다. 1990년생인 그는 2014년 영화 '지옥화'로 데뷔했다. 모델 출신인 이홍내는 2020년 OCN '경이로운 소문'으로 인지도를 키웠고, 출연작마다 탄탄한 연기력으로 호평받았다. '취사병'에서는 코믹한 매력과 허당미를 더한 윤동현을 통해 이전과는 다른 얼굴을 보여줬다.'취사병' 합류 과정에 관해 이홍내는 "내가 작품을 선택하는 입장이라기보다 선택을 받는 입장"이라며 "전작 촬영이 끝난 뒤 얼마 지나지 않아 윤동현 역 오디션 제안을 받았다"고 말했다. 이어 "회사를 통해 대본 4부까지 전달받았는데, 윤동현이라는 인물이 무척 매력적으로 느껴졌다"며 "정말 잘 준비해야겠다는 생각으로 감독님을 만나 테이블 리딩 형식의 오디션을 봤다"고 설명했다.그는 "감독님께서 '이렇게도 해볼까요', '저렇게도 해볼까요' 하시며 다양한 결의 연기를 주문하셨고 최대한 열심히 보여드렸다며"고 답했다. 이어 "하루 이틀 뒤 '윤동현으로 함께할 수 있겠냐'는 연락받았는데 정말 기뻤다"고 회상했다. 이홍내는 "전작에서는 반항적이고 거친 이미지를 많이 보여드렸는데 윤동현은 결이 많이 달랐다"며 "그래서 오히려 더 도전해보고 싶은 마음이 생겼다"고 덧붙였다.윤동현과의 싱크로율에 관해서는 "꽤 높은 편"이라고 자신했다. 그는 "윤동현은 군대에서의 내 모습과 많이 닮았다"며 "나 역시 처음에는 거칠고 사나워 보인다는 말을 듣지만, 사실 마음은 여리고 정이 많은 편"이라고 말했다.이어 "열정적이지만 어딘가 어리숙한 면도 비슷하다. 뭐든 열심히 하는데 썩 잘하기보다는 열심히만 하는 스타일"이라며 "군 생활할 때도 입맛이 단순해서 밥을 정말 맛있게 먹었다. 그런 부분까지 닮은 것 같다"고 설명했다.'취사병'은 이홍내에게 새로운 이미지를 안긴 작품이기도 했다. 그는 "이번 작품을 하면서 살면서 처음으로 '귀엽다'는 말을 정말 많이 들었다"며 "나한테는 너무 낯설고 신기한 반응이었다"고 흡족해했다.강렬하고 서늘한 이미지로 기억되던 배우가 허당미 넘치는 취사병으로 반전 매력을 선사했다. 박지훈을 보기 위해 '취사병'을 찾았던 시청자들 역시 어느새 이홍내라는 배우를 새롭게 발견했고, 그의 다음 행보를 기대하게 됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr