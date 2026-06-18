/ 사진 제공 : 새 토일드라마

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김명수의 티저 영상이 공개됐다.새 토일드라마 '공감세포'(극본 정연, 김성래 / 연출 김칠봉 / 제공 A+E Global Media / 제작 위매드, LG U+, MBC C&I)는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 '감정 전이'라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.'공감세포' 측은 18일 유능한 심리 상담가 차은환(김명수 분)의 캐릭터 티저 영상을 공개했다.영상은 차은환이 냉담한 태도로 유지안의 어린 시절을 묻는 장면으로 시작한다. 하지만 "그게 왜 궁금하냐"며 날카롭게 받아치는 유지안의 태도는 두 사람 사이에 긴장감을 보여준다. 묘한 기류도 잠시, 차은환은 자신을 섭외하려는 전화에 "인지도는 지금도 충분하다"고 대답하는가 하면 "밥 한 끼로 쓰기엔 나의 한 시간이 너무 가치 있다"며 당당한 면모를 드러낸다.차은환의 평화롭던 일상은 유지안과의 '감정 전이'로 인해 요동치기 시작한다. "혹시 내 마음이 들리냐"며 의문을 갖던 그는 이내 "내 감정 그렇게 함부로 누설하지 말래요? 나름 내 거고 저작권은 나한테 있거든요?"라고 발끈한다.한편 티격태격하던 두 사람의 관계는 어느덧 설렘 가득한 기류로 변한다. 유지안이 "내가 그렇게 귀여웠어요?"라며 차은환의 감정을 읽자 그는 당황하면서도 '내가 날 이렇게 믿는 만큼 지안 씨도 자기 자신을 좀 믿어 보라'는 애틋한 눈빛을 보낸다. 영상 말미 차은환은 "제안 유효하죠? 내가 그쪽 매니저 하겠다고요"라며 유지안 앞에 선 다.새 토일드라마 '공감세포'는 오는 7월 4일 밤 10시 50분 라이프타임과 U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr