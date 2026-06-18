이상민 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 : 유튜브 캡처

69억 빚을 청산한 가수 이상민이 제작자로서의 재도약을 꿈꾸고 있다.지난 17일 공개된 유튜브 채널 '232 프로젝트'에서 이상민은 특별 심사 위원 립제이와 함께 3차 오디션을 진행했다. '232 프로젝트'는 이상민이 힘든 시간과 빚 청산을 마친 뒤 제작자로서 재도약을 꿈꾸며 시작한 아이돌 육성 리얼리티 프로젝트다.이날 이상민은 팽팽한 긴장감 속에서 참가자들의 무대를 심사했다. 특히 이상민은 박혜나가 랩을 중단하는 실수를 하자 상황을 빠르게 파악하는가 하면 "음악을 좀 크게 틀어줄까?"라며 오디션 환경을 조율했다. 또한 그는 참가자의 가사 실수가 이어지는 상황에서도 걱정스러운 눈빛으로 무대를 끝까지 지켜보기도 했다. 그런가 하면 이상민은참가자 윤수민이 립제이를 무척 동경하고 만나고 싶어 했다는 점을 짚어줬다.한편 이어진 댄스 배틀에서 이상민은 공정한 평가를 위해 당사자들을 제외한 참가자 5인의 거수투표로 승패를 결정하는 철저함을 보였다. 또한 이긴 사람이 다음 상대를 직접 지목하는 방식으로 배틀의 긴장감을 더했다. 특히 이상민은 비트에 맞춰 리듬을 타는가 하면 참가자들의 뛰어난 역량에 흐뭇해했다. 또한 그는 '이상민 픽 보너스 대결'을 성사했다. 모든 심사를 마친 이상민은 이번 주 안에 결과를 전달하겠다고 선언했다.한편 '232 프로젝트'는 'GENIUS(지니어스)'와 'I AIN'T THE ONE(아이 에인트 더 원)' 두 곡의 작업을 마친 상태이며 해당 곡을 소화할 최적의 멤버를 찾고 있다. '232 프로젝트'는 매주 수요일 저녁 6시 유튜브에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr