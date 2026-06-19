박우진이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'디렉터스 아레나' 숏드라마 감독들이 경쟁을 펼쳤다,/사진제공=ENA

그룹 워너원 출신 박우진이 새 숏폼 드라마 주연으로 나선다.19일 텐아시아 취재 결과, 박우진은 한상일 감독의 신작 '나만 모르는 내 사랑 이야기'에 캐스팅됐다. 박우진은 여주인공 예린의 기억 속에서 유일하게 사라진 남자친구 서기탁 역을 맡는다.서기탁은 소심하고 서툴지만 한 사람의 행복만을 바라는 인물이다. 사고 후 자신을 기억하지 못하는 연인의 곁을 묵묵히 지키며, 시간이 지날수록 진심과 상처를 드러낸다. 박우진은 다정함과 미스터리를 오가는 감정 연기로 극의 로맨스를 이끌 예정이다.박우진은 지난해 11월 부산관광공사 제작 숏폼 드라마 '처음'으로 연예계 데뷔 후 처음 연기에 도전했다. '나만 모르는 내 사랑 이야기'는 약 7개월 만에 선보이는 두 번째 연기 작품이다.그는 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에서 최종 6위에 오르며 워너원 멤버로 데뷔했다. 이후 AB6IX 멤버로 활동했으며, 계약 만료 후 지난 16일 브랜뉴뮤직 산하 K팝 전문 레이블 파라뮤직에 새 둥지를 틀었다.지난 4월에는 Mnet 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(워너원고)를 통해 워너원 멤버들과 재회했다. 음악에 이어 연기까지 활동 영역을 넓혀가고 있는 박우진이 숏폼 콘텐츠 시장에서 어떤 존재감을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편, '나만 모르는 내 사랑 이야기'는 ENA '디렉터스 아레나'에 참가한 한상일 감독의 신작이다. 한 감독은 B급 감성을 자신만의 스타일로 풀어내고, 숏폼에 최적화된 리드미컬한 컷 편집으로 주목받고 있다.'디렉터스 아레나'는 숏드라마를 주제로 한 감독 서바이벌 프로그램이다. 장도연, 차태현, 장근석이 진행을 맡았으며 배우 이주승, 이유진, 최귀화와 '에이틴'의 한수지 감독 등이 출연해 짧은 러닝타임 안에서 연출 경쟁을 펼치고 있다.'나만 모르는 내 사랑 이야기'는 19일 오후 11시 방송되는 '디렉터스 아레나'를 통해 일부 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr