'취사병 전설이 되다' 조남형 감독이 자신과의 DM 캡처가 조작된 내용이라고 밝혔다./사진=SNS 갈무리

'취사병 전설이 되다' 조남형 감독이 자신과의 DM 캡처가 조작된 내용이라고 밝혔다./사진=SNS 갈무리

배우 박지훈·전소영, 이상이·한동희의 열애설이 불거진 가운데, '취사병 전설이 되다' 조남형 감독이 자신과의 DM 캡처가 조작된 내용이라고 밝혔다.조남형 감독은 18일 자신의 SNS에 "조작하지 마세요. DM 한 적 없음"이라는 글을 게재했다. 최근 SNS를 중심으로 확산된 배우 박지훈·전소영, 이상이·한동희의 열애설 관련 DM 캡처가 조작됐다는 취지의 입장이다.한 누리꾼은 SNS에 "감독님께 여쭤봤는데 박지훈·전소영, 이상이·한동희 진짜 사귀나 본데?"라는 글과 함께 조 감독과 나눈 대화라고 주장하는 캡처 이미지를 공개했다.공개된 대화에는 "배우들이 연애 중이라는 이야기가 있는데 알고 계시냐"는 질문에 "구체적으로 제가 말씀드리긴 어렵지만 그런 합들이 그냥 만들어진 건 아니겠죠?"라고 답한 내용이 담겼다. 그러나 조 감독은 해당 DM 자체가 조작된 것이라 해명했다. 감독의 입장이 공개된 이후 글 작성자는 관련 게시물을 삭제한 상태다.'취사병 전설이 되다'는 동명 웹툰을 원작으로, 총 대신 식칼을 들고 취사병이 된 이등병 강성재(박지훈 분)가 '전설의 취사병'으로 성장하는 과정을 그린 작품이다. 지난 16일 종영했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr