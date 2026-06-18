배우 윤상정이 '멋진 신세계' 특별출연으로 시청자들에게 존재감을 남겼다./사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 윤상정(28)이 SBS '멋진 신세계' 특별출연으로 시청자들에게 존재감을 남겼다. 계원예술고등학교 연극영화과를 졸업한 뒤 국민대학교 법학부에 진학한 것으로 알려진 그는 짧은 분량 속에서도 안정적인 연기를 선보였다.최근 동시간대 최고 시청률을 기록하며 화제를 모으고 있는 '멋진 신세계'에서 윤상정은 특별출연으로 등장했다. 지난해 티빙 오리지널 '스터디그룹', '프로보노', '하우스키퍼' 등에 출연하며 꾸준히 작품 활동을 이어온 만큼 이번 출연에도 관심이 쏠렸다.극 초반 윤상정은 동그란 안경과 후드티 차림의 대학원생으로 등장해 신서리(임지연 분)와 첫 인연을 맺었다. 희대의 악녀 강희빈에 관한 논문을 준비 중인 대학원생으로 분해 역사 지식을 설명하고 신서리와 대화를 주고받으며 극의 흐름에 자연스럽게 녹아들었다.이후 그는 박물관 인턴으로 다시 등장했다. 올블랙 정장 차림으로 신서리와 재회한 윤상정은 대학원을 졸업한 뒤 사회에 첫발을 내디딘 사회 초년생의 모습을 담담하게 그려냈다.또한 '미인도'에 대한 설명을 이어가는 등 변함없는 '역사 덕후' 면모를 보여주며 소소한 웃음을 더했다. 대학원생과 사회 초년생이라는 서로 다른 시기의 모습을 무리 없이 표현하며 짧지만, 인상적인 등장을 마무리했다.윤상정은 현재 티빙 오리지널 '스터디그룹 시즌2' 촬영에 한창이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr