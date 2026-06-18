백종원이 유튜브에 복귀했다. / 사진=백종원 유튜브 캡처

백종원이 유튜브에 복귀했다. / 사진=백종원 유튜브 캡처

백종원이 약 1년 만에 유튜브 활동을 재개한 가운데, '내꺼내먹2' 콘텐츠를 선보였다. 방송인이자 더본코리아 대표인 그는 전국 8개 권역의 향토 음식과 특산물을 활용해 그 지역에서만 판매하는 신메뉴 개발 프로젝트를 이번 '내꺼내먹2' 콘텐츠로 선보인다. 부산으로 떠난 백종원은 개발 메뉴에 대한 만족감을 표하며 이벤트도 예고했다.18일 백종원 유튜브 채널에는 '부산 돼지국밥이 짬뽕이 됐습니다｜내꺼내먹2 EP.1'라는 영상이 공개됐다.백종원은 부산으로 향하며 "대부분 그렇지 않나. '부산 가서 뭐 먹지?' 전날부터 생각하지 않나"라며 입맛을 다셨다. 여러 음식 가운데, 이날은 돼지국밥을 먹기로 했다.백종원은 "지역 특산물이 될 수도 있고 지역에서 알려져 있는 특정한 메뉴나 상품일 수도 있다"며 지역별 시그니처 메뉴 개발에 나섰다. 부산을 비롯해, 지역별 다양한 특색 메뉴를 선보일 예정이다.백종원은 더본코리아 중식 브랜드의 한 지점을 찾아 돼지국밥짬뽕을 주문했다. 부산의 명물 돼지국밥과 짬뽕을 결합한 음식인 것. 음식을 맛본 백종원은 놀란 표정으로 만족감을 표했다. 이어 "돼지국밥에 불향을 넣은 것 같다. 불향 들어간 돼지국밥. 국물 진하다. 누가 잘한 거냐. 개발한 팀이 잘한 거냐, 사장님이 잘한 거냐"며 엄지를 치켜세웠다.식사를 마친 백종원은 이벤트 계획도 알렸다. 그는 "영상 업로드되는 딱 하루. 이번에는 점주님 부담 없이 본사 부담으로 한다. 영상 보신 분들은 얼른 가서 짜장면 드셔라"며 짜장면 특가 이벤트를 발표했다.백종원은 2024년말 상장 이후 특정 시민단체와 유튜버 및 커뮤니티 사이트 유저들이 진행한 약 170여건 이상의 억지성 민원과 고발 등으로 지난해 5월 활동 중단을 선언했다. 올해 초까지 대부분의 오해가 무혐의로 종결된 백종원은 지난 3월 주주총회가 끝난 후 취재진에게 유튜브 활동 복귀를 예고한 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr