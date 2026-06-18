주먹을 쥐고 포즈를 취하고 있는 배우 지승현 / 사진=텐아시아DB

지승현이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=KBS

'신상출시 편스토랑' 지승현이 힘들었던 과거를 털어놓는다.18일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 신입 편셰프 지승현의 밀양살이 두 번째 편이 공개된다.이날 공개되는 VCR 속 지승현은 자신을 위해 밀양까지 찾아온 영탁을 위해 직접 음식을 준비한다. 두 사람은 2살 차이의 고교 선후배 사이다. '편스토랑' 최초의 삽 편셰프로 불리는 지승현은 이번에도 삽을 들고 요리에 나선다. 이에 영탁은 끝까지 의심의 눈초리를 거두지 못했다고. 과연 지승현이 선보인 삽 요리는 무엇일지, 이를 맛본 영탁이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.그런가 하면 안동 형제 지승현과 영탁의 특별한 인연도 공개된다. 지승현은 2015년 연기를 그만둘까 고민하며 식당 개업까지 생각했던 시절을 떠올린다. 그는 "당시 상황이 어려워 양가 부모님 용돈으로 생계를 유지했다"고 털어놓는다. 배우의 길을 포기하려 했던 당시의 사연은 '편스토랑' 본 방송에서 공개된다.영탁 역시 가수를 포기해야 하나 고민할 정도로 힘든 시기를 보내던 중 지승현과의 인연이 시작됐다고 밝힌다. 고교 선후배 사이였지만 서로 알지 못했던 두 사람. 영탁은 어렵게 용기를 내 지승현에게 연락했던 당시를 떠올리며 "마지막 지푸라기를 잡는 심정으로 발버둥 칠 때였다"라고 고백한다. 힘겨운 시기에 영탁이 지승현에게 먼저 손을 내민 이유는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.'편스토랑'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr