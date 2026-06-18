박미선이 건강을 회복 중인 일상을 공개했다. / 사진='나는 박미선' 유튜브 캡쳐

박미선이 건강을 위해 꾸준히 운동한다고 밝혔다. / '나는 박미선' 유튜브 캡쳐

방송인 박미선이 항암 치료를 마치고 건강을 회복 중인 근황을 공개했다.지난 17일 유튜브 채널 '나는 박미선'에는 '[미선의 셋로그] 잘 지내시나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 박미선은 아침부터 밸런스 기구를 활용한 발바닥 지압과 코어 운동으로 땀을 흠뻑 흘리며 하루를 시작했다.박미선은 자신의 건강 상태에 대해 "건강하게 치료받고 있다"라고 밝혔다. 그는 "약물 치료를 계속한다. 6개월에 한 번씩 검진을 받고 있다"고 털어놨다. 그러면서 "항호르몬제를 먹으면 여성 호르몬이 줄어들면서 살이 찐다"며 "운동을 많이 해야 한다"고 설명했다.박미선은 운동하기 위해 집 근처 공원에 방문했다. 나무에 붙은 이끼를 보고 감탄하던 그는 "살아있다는 건 참 행복한 거다. 행복의 기준은 본인이 정하는 것"이라고 말했다. 그는 시청자에게 "일상에서 내가 행복할 수 있는 것을 찾아 꼭 해봐라"고 말해 뭉클함을 자아냈다.박미선은 지난해 유방암 진단을 받고 방송 활동을 잠정 중단했다. 최근 항암치료를 마치고 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'으로 방송에 복귀했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr