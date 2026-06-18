방송인 박미선이 항암 치료를 마치고 건강을 회복 중인 근황을 공개했다.
지난 17일 유튜브 채널 '나는 박미선'에는 '[미선의 셋로그] 잘 지내시나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 박미선은 아침부터 밸런스 기구를 활용한 발바닥 지압과 코어 운동으로 땀을 흠뻑 흘리며 하루를 시작했다. 박미선은 자신의 건강 상태에 대해 "건강하게 치료받고 있다"라고 밝혔다. 그는 "약물 치료를 계속한다. 6개월에 한 번씩 검진을 받고 있다"고 털어놨다. 그러면서 "항호르몬제를 먹으면 여성 호르몬이 줄어들면서 살이 찐다"며 "운동을 많이 해야 한다"고 설명했다.
박미선은 운동하기 위해 집 근처 공원에 방문했다. 나무에 붙은 이끼를 보고 감탄하던 그는 "살아있다는 건 참 행복한 거다. 행복의 기준은 본인이 정하는 것"이라고 말했다. 그는 시청자에게 "일상에서 내가 행복할 수 있는 것을 찾아 꼭 해봐라"고 말해 뭉클함을 자아냈다.
박미선은 지난해 유방암 진단을 받고 방송 활동을 잠정 중단했다. 최근 항암치료를 마치고 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'으로 방송에 복귀했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 17일 유튜브 채널 '나는 박미선'에는 '[미선의 셋로그] 잘 지내시나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 박미선은 아침부터 밸런스 기구를 활용한 발바닥 지압과 코어 운동으로 땀을 흠뻑 흘리며 하루를 시작했다. 박미선은 자신의 건강 상태에 대해 "건강하게 치료받고 있다"라고 밝혔다. 그는 "약물 치료를 계속한다. 6개월에 한 번씩 검진을 받고 있다"고 털어놨다. 그러면서 "항호르몬제를 먹으면 여성 호르몬이 줄어들면서 살이 찐다"며 "운동을 많이 해야 한다"고 설명했다.
박미선은 운동하기 위해 집 근처 공원에 방문했다. 나무에 붙은 이끼를 보고 감탄하던 그는 "살아있다는 건 참 행복한 거다. 행복의 기준은 본인이 정하는 것"이라고 말했다. 그는 시청자에게 "일상에서 내가 행복할 수 있는 것을 찾아 꼭 해봐라"고 말해 뭉클함을 자아냈다.
박미선은 지난해 유방암 진단을 받고 방송 활동을 잠정 중단했다. 최근 항암치료를 마치고 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'으로 방송에 복귀했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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