'나솔사계'에서 인기남인 17기 영수를 둘러싸고 여성들의 속마음이 요동친다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'에서 인기남인 17기 영수를 둘러싸고 여성들의 속마음이 요동친다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'에서 인기남인 17기 영수를 둘러싸고 여성들의 속마음이 요동친다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계'에서 인기남인 17기 영수를 둘러싸고 여성들의 속마음이 요동친다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서 여자 5호가 '안경 콘테스트'를 열며 적극적으로 이상형 찾기에 나선다. 하지만 호감을 보이던 17기 영수의 예상 밖 차가운 반응에 서운함을 감추지 못한다. 여기에 여자 1호까지 17기 영수를 둘러싼 미묘한 감정을 드러내며 러브라인에 관심이 쏠린다.18일 방송되는 '나솔사계'에서는 '솔로민박'에서 첫 데이트를 마친 뒤 한층 적극적으로 서로에게 다가가는 솔로남녀들의 모습이 공개된다.앞서 여자 5호는 7기 영호, 8기 영수와의 2대1 데이트에서 "안경이 잘 어울리는 사람을 좋아한다"며 솔로남들에게 직접 안경을 씌워보고 싶어 안경을 가져왔다고 밝힌 바 있다.다음 날 아침 식사 자리에서 7기 영호는 여자 5호에게 "오늘 다른 솔로남들도 안경을 씌워봐야지"라며 분위기를 띄운다. 이에 26기 영철은 "신데렐라의 유리구두냐"며 재치 있는 비유를 덧붙여 웃음을 자아낸다.이후 1기 영호가 가장 먼저 안경을 착용하며 "눈이 좋아서 안경을 안 쓰지만, 쓰면 또 잘 어울린다"고 자신감을 보인다. 다른 솔로남들 역시 여자 5호가 건넨 안경을 차례로 착용하며 즉석 안경 콘테스트를 펼친다.하지만 뒤늦게 공용 거실에 등장한 17기 영수는 분위기가 달랐다. 여자 5호가 "안경 한번 써보겠느냐"고 권하자 그는 "전 그런 거 안 어울린다"며 단호하게 거절한다.예상치 못한 반응에 여자 5호는 서운한 기색을 감추지 못한다. 그는 인터뷰에서도 "속으로 섭섭했던 것 같다"며 17기 영수에게 상처받았던 심경을 털어놓는다. 반면 1기 영호는 혼자 누워 있던 여자 5호를 찾아가 기분을 풀어주고, 커피까지 챙겨주며 다정한 매력을 발산한다.여자 1호 역시 17기 영수를 향한 복잡한 감정을 드러낸다. 호감을 갖고 있던 17기 영수가 자신의 눈앞에서 여자 4호에게 대화를 신청하자 서운함을 느낀 것. 여자 1호는 인터뷰를 통해 "(17기 영수님이) 나와는 이야기하고 싶지 않았던 건가? 내가 착각한 건가?"라며 혼란스러운 속내를 내비친다.여자 1호, 여자 4호, 여자 5호의 시선이 모두 17기 영수에게 향한 가운데, 그가 어떤 선택을 할지 관심이 모인다. 요동치기 시작한 '솔로민박'의 러브라인은 18일 오후 10시 30분 방송되는 '나솔사계'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr