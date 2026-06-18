조혜정 / 사진 = 조혜정 SNS

배우 조혜정이 과감한 등 노출로 한층 더 슬림해진 실루엣을 과시했다.18일 조혜정은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 한 명품 브랜드 매장을 찾은 그의 모습이 담겼다. 이날 조혜정은 파격적인 백리스 디자인의 그레이톤 톱과 부츠컷 데님을 매치해 시크한 분위기를 자아냈다.특히, 그의 탄탄한 몸매가 눈길을 끌었다. 그는 드레이프 넥라인으로 과감한 노출을 선보이면서도 직각 어깨 라인과 군살 하나 없는 등으로 평소 혹독한 자기 관리를 짐작케 했다. 그는 2015년 드라마 '역도요정 김복주' 출연 당시와 극명히 대비되는 갸름한 얼굴과 또렷한 이목구비로 우아함을 더했다.해당 사진을 접한 팬들은 "유미의 세포들 출연했을 때보다 더 말랐다", "점점 예뻐진다"라며 그의 물오른 미모에 찬사를 보냈다.한편, 조혜정은 배우 조재현의 딸로 2015년 SBS 예능 '아빠를 부탁해'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 그는 드라마 '역도요정 김복주', '고백 부부' 등에 출연했으나 2018년 불거진 조재현의 미투 논란 여파로 활동을 잠정 중단한 바 있다. 2022년 드라마 '우리들의 블루스'로 방송 복귀를 알린 그는 지난 5월 종영한 tvN 드라마 '유미의 세포들 시즌3'에 출연해 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr