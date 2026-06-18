코드쿤스트가 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

코드쿤스트가 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진=MBC

가수 코드쿤스트가 '나 혼자 산다'에서 축구에 진심인 열정의 붉은 악마로 변신한다.오는 19일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 대한민국 축구 대표팀을 응원하는 코드쿤스트의 모습이 공개된다.코드쿤스트는 전 세계인의 축구 축제를 즐기기 위한 준비에 나선다. 무지개 대표 축구 박사인 그는 "내가 유일하게 흥분하는 것이 축구"라며 대한민국과 체코의 첫 경기를 앞둔 소감을 전한다. 이어 축구 경기가 열리기 한 달 전부터 이날을 위해 특별한 준비를 해왔다고 밝혀 궁금증을 더한다.공개된 사진에는 코드쿤스트가 아끼는 축구 유니폼을 꺼내 응원을 준비하는 모습이 담겼다. 그는 무지개 회원인 조규성, 황희찬의 유니폼은 물론 박지성의 유니폼까지 꺼내며 흐뭇해한다. 여기에 평소 가장 아끼는 소장품까지 공개해 무지개 회원들의 관심을 모은다. 또 열정의 붉은 악마로 변신한 모습을 공개하며 눈길을 끈다. 거울을 본 그는 "축구에 미친 사람 같아"라며 만족스러운 미소를 짓는다.'나 혼자 산다'는 19일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr