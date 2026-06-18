조이 / 사진 = 조이 SNS

조이 / 사진 = 조이 SNS

그룹 레드벨벳 멤버 조이가 몰라보게 슬림해진 실루엣을 자랑했다.17일 조이는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 조이의 SBS 'TV 동물농장' 촬영 출근길이 담겼다. 이날 그는 독특한 시스루 디테일이 가미된 나그랑 디자인 반소매 티셔츠와 그레이톤 팬츠를 입고 팬들을 향해 미소 지었다.특히, 그의 한층 갸름해진 비주얼이 눈길을 끌었다. 사진 속 그는 딱 붙는 하의에도 굴욕 없는 모델핏으로 남다른 각선미를 뽐냈다. 또한 그는 한 손에 다 잡힐 듯한 잘록한 개미 허리와 군살 하나 없는 가녀린 상체 라인으로 특유의 러블리한 매력을 자아냈다.사진을 본 팬들은 "사람 맞나. 마네킹 같다", "볼 수록 살이 빠지는 것 같네" 등 그의 무결점 몸매에 감탄을 표했다.한편, 조이는 레드벨벳 활동 뿐만 아니라 'TV 동물농장'에 출연하며 활발한 활동을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr