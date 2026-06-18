랄랄이 집에 말벌이 출몰했다고 밝혔다. / 사진=랄랄 SNS

크리에이터 랄랄이 집에 말벌이 출몰한 다급한 상황을 전했다.랄랄은 18일 자신의 SNS에 "환풍기 쪽에 말벌이 집을 지은 것 같다"며 상황을 공유했다. 그는 "관리실에서는 '119를 불러야 한다'고 했다. 말벌이 벽 위에 집을 지은 것 같다. 말벌이 엄청 많다"고 설명했다. 이어 "119를 부르는 게 낫냐"고 네티즌에게 물었다.랄랄은 이어지는 영상에서 "아저씨가 봐주셨다"고 전했다. 화면에 나오는 남성이 대신 벽면을 확인하고 상황을 설명했다. 랄랄은 "'(아저씨가) 119를 불러도 벌집이 없고 스티로폼을 뚫고 들어가는 거라 어려울 것 같다'고 했다"고 토로하며 여전히 문제가 해결되지 않았음을 알렸다.랄랄은 2024년 11살 연상의 비연예인과 결혼했다. 슬하에 딸 서빈 양을 두고 있다. KBS 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 딸과 함께하는 일상을 공개하기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr