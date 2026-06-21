배우 채서안은 '멋진 신세계'에서 모태희 역을 맡아 활약했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 채서안이 감독, 작가의 적극적인 추천으로 '멋진 신세계'에 캐스팅됐다고 말했다.SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 채서안을 만났다. 채서안은 모창그룹의 외동딸이자 차세계(허남준 분)의 정혼자인 모태희 역으로 분했다. 그는 차세계와 신서리(임지연 분) 관계에 변수를 만들며 극의 몰입도를 견인했다.채서안은 캐스팅 비하인드를 밝혔다. 그는 "제안을 받아 대본을 읽었다. 지금까지 연기해 보지 않았던 캐릭터라고 느꼈다"며 "새로운 모습을 보여줄 수 있다고 생각했다. 미팅 때도 더 열심히 했다"고 회상했다. 이어 "감독, 작가님이 '폭싹 속았수다'를 눈여겨보셨다고 했다. 모태희 역은 제가 맡았으면 좋겠다고 꾸준히 의견을 내주신 덕분에 캐스팅된 것 같다"고 덧붙였다.채서안은 극 중 재벌가 후계자인 모태희를 구현하기 위해 실제 백화점을 돌아다니는 등 캐릭터 연구에 공을 들였다고도 말했다. 그는 "모태희는 계열사 직원들에게 늘 좋은 모습을 보여주고 싶어 하는 인물"이라며 "걸음걸이와 표정, 자세까지 의식적으로 신경 쓰며 캐릭터를 구축했다"고 설명했다. 그러면서 "공작새 같은 느낌을 주고 싶었다. 온화한 척, 여유로운 척하는 태도가 몸에 자연스럽게 배어 있는 사람의 모습을 떠올리며 모태희를 만들어갔다"고 덧붙였다.'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌인 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계의 이야기를 그린 작품이다. 신선한 캐릭터와 배우들의 호연, 속도감 있는 전개에 힘입어 시청자들의 호평을 이끌어냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr