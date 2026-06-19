tvN 'See You at Work Tomorrow'

/ 사진=tvN ‘내일도 출근!’

tvN 'See You at Work Tomorrow'

tvN '내일도 출근!' 강미나와 원규빈의 스틸컷이 공개됐다. 앞서 걸그룹 구구단 출신 강미나는 1년 만에 10kg을 감량했으며, 샌드위치 하나를 점심·저녁으로 나눠 먹는 식단 관리로 다이어트에 성공했다고 밝혔다.tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'(연출 조은솔/극본 김경민/기획 스튜디오드래곤/제작 스튜디오드래곤, 크로스픽쳐스)은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스다.극 중 강미나는 사랑 앞에서는 누구보다 솔직하고 진심을 다하는 5년 차 직장인 '윤노아' 역을 맡았다. 원규빈은 윤노아에게 거침없이 다가가는 23세 대학생 '이재인' 역으로 분한다. '청담국제고등학교 2'이 데뷔작인 원규빈은 이번 작품을 통해 자유분방하면서도 솔직한 매력의 직진 연하남 캐릭터를 선보일 예정이다.17일 스틸 속 윤노아(강미나 분)는 홀로 바닷가를 찾아 생각에 잠겨 있다. 애써 감정을 추스르려는 듯 바다를 바라보던 윤노아는 끝내 눈물을 보인다. 반면 이재인(원규빈 분)은 잔잔한 바다 위에서 서핑을 즐기며 자유로운 에너지를 발산한다. 개성 있는 보라색 헤어스타일을 한 그는 우연히 마주한 윤노아에게 자연스럽게 다가선다.특히 눈물을 흘리며 혼자만의 시간을 보내던 윤노아 앞에 나타난 이재인은 자신의 모자를 씌워주며 위로를 건넨다. 처음 만난 사이임에도 거리낌 없이 다가가는 이재인의 행동은 두 사람의 인연이 어떻게 시작될지 시선이 쏠린다. 감정적으로 흔들리던 순간 마주하게 된 윤노아와 이재인의 첫 만남이 앞으로 어떤 관계로 이어질지 관심이 집중된다.한편, tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 오는 6월 22일 저녁 8시 50분 첫 방송되며, 글로벌 시청자는 아마존 프라임 비디오(Amazon Prime Video)를 통해 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr