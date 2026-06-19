tvN '내일도 출근!' 강미나와 원규빈의 스틸컷이 공개됐다. 앞서 걸그룹 구구단 출신 강미나는 1년 만에 10kg을 감량했으며, 샌드위치 하나를 점심·저녁으로 나눠 먹는 식단 관리로 다이어트에 성공했다고 밝혔다.
tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'(연출 조은솔/극본 김경민/기획 스튜디오드래곤/제작 스튜디오드래곤, 크로스픽쳐스)은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스다. 극 중 강미나는 사랑 앞에서는 누구보다 솔직하고 진심을 다하는 5년 차 직장인 '윤노아' 역을 맡았다. 원규빈은 윤노아에게 거침없이 다가가는 23세 대학생 '이재인' 역으로 분한다. '청담국제고등학교 2'이 데뷔작인 원규빈은 이번 작품을 통해 자유분방하면서도 솔직한 매력의 직진 연하남 캐릭터를 선보일 예정이다.
17일 스틸 속 윤노아(강미나 분)는 홀로 바닷가를 찾아 생각에 잠겨 있다. 애써 감정을 추스르려는 듯 바다를 바라보던 윤노아는 끝내 눈물을 보인다. 반면 이재인(원규빈 분)은 잔잔한 바다 위에서 서핑을 즐기며 자유로운 에너지를 발산한다. 개성 있는 보라색 헤어스타일을 한 그는 우연히 마주한 윤노아에게 자연스럽게 다가선다. 특히 눈물을 흘리며 혼자만의 시간을 보내던 윤노아 앞에 나타난 이재인은 자신의 모자를 씌워주며 위로를 건넨다. 처음 만난 사이임에도 거리낌 없이 다가가는 이재인의 행동은 두 사람의 인연이 어떻게 시작될지 시선이 쏠린다. 감정적으로 흔들리던 순간 마주하게 된 윤노아와 이재인의 첫 만남이 앞으로 어떤 관계로 이어질지 관심이 집중된다.
한편, tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 오는 6월 22일 저녁 8시 50분 첫 방송되며, 글로벌 시청자는 아마존 프라임 비디오(Amazon Prime Video)를 통해 시청할 수 있다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'(연출 조은솔/극본 김경민/기획 스튜디오드래곤/제작 스튜디오드래곤, 크로스픽쳐스)은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스다. 극 중 강미나는 사랑 앞에서는 누구보다 솔직하고 진심을 다하는 5년 차 직장인 '윤노아' 역을 맡았다. 원규빈은 윤노아에게 거침없이 다가가는 23세 대학생 '이재인' 역으로 분한다. '청담국제고등학교 2'이 데뷔작인 원규빈은 이번 작품을 통해 자유분방하면서도 솔직한 매력의 직진 연하남 캐릭터를 선보일 예정이다.
17일 스틸 속 윤노아(강미나 분)는 홀로 바닷가를 찾아 생각에 잠겨 있다. 애써 감정을 추스르려는 듯 바다를 바라보던 윤노아는 끝내 눈물을 보인다. 반면 이재인(원규빈 분)은 잔잔한 바다 위에서 서핑을 즐기며 자유로운 에너지를 발산한다. 개성 있는 보라색 헤어스타일을 한 그는 우연히 마주한 윤노아에게 자연스럽게 다가선다. 특히 눈물을 흘리며 혼자만의 시간을 보내던 윤노아 앞에 나타난 이재인은 자신의 모자를 씌워주며 위로를 건넨다. 처음 만난 사이임에도 거리낌 없이 다가가는 이재인의 행동은 두 사람의 인연이 어떻게 시작될지 시선이 쏠린다. 감정적으로 흔들리던 순간 마주하게 된 윤노아와 이재인의 첫 만남이 앞으로 어떤 관계로 이어질지 관심이 집중된다.
한편, tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 오는 6월 22일 저녁 8시 50분 첫 방송되며, 글로벌 시청자는 아마존 프라임 비디오(Amazon Prime Video)를 통해 시청할 수 있다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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