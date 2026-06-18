백종원이 1년 만에 유튜브에 복귀했다. / 사진=텐아시아DB

백종원이 '요리비책'을 선보였다. / 사진=백종원 유튜브 캡처

백종원이 '내꺼내먹2'를 공개했다. / 사진=백종원 유튜브 캡처

백종원이 약 1년 만에 유튜브 활동을 재개한 데 이어, 사업가로서 활동도 박차를 가한다. 지난해 각종 민원과 고발이 이어지자 활동 중단을 선언했던 그는 대부분의 의혹이 무혐의로 마무리된 뒤 다시 콘텐츠 제작에 나섰다. 외식 사업가이자 크리에이터인 만큼 자신의 특기를 살린 '요리 관련 콘텐츠'를 내세웠다.더본코리아는 최근 백종원 대표가 구독자 597만 명을 보유한 유튜브 채널 '백종원 PAIK JONG WON'을 통해 콘텐츠 활동을 재개했다고 밝힌 데 이어, '신메뉴 개발 프로젝트'를 시작한다고 밝혔다.백종원은 지난해 5월 유튜브 활동 중단을 선언했다. 2024년 말 더본코리아 상장 이후 특정 시민단체와 일부 유튜버, 온라인 커뮤니티 이용자들이 제기한 민원과 고발이 잇따르면서 논란의 중심에 섰기 때문이다. 더본코리아 측은 당시 약 170건 이상의 민원과 고발이 접수됐다고 설명했다.이후 수사가 진행됐고, 올해 초까지 대부분의 의혹은 무혐의로 종결됐다. 백종원 역시 지난 3월 주주총회 이후 취재진에게 유튜브 복귀 계획을 언급하며 활동 재개를 예고한 바 있다.복귀 첫 콘텐츠는 요리 프로그램 '요리비책'이다. 메뉴는 여름철에 맞춘 '간장냉국수'였다. 복잡한 메시지나 해명 대신 자신이 가장 잘하는 요리 콘텐츠로 돌아온 셈이다.기존 코너였던 '내꺼내먹' 역시 시즌2로 돌아왔다. 새 시즌은 매장 점검보다 지역 상생에 초점을 맞췄다. 전국 각지의 향토 음식과 특산물을 활용한 메뉴 개발 과정을 담는다.개편한 '내꺼내먹2'를 통해서는 신메뉴 개발 프로젝트인 '팔도 홍콩반점'을 공개한다. 영상 속 백종원 대표는 전국 팔도를 돌며 지역 특색 짬뽕 개발 스토리와 함께 각 지역만의 음식 문화와 숨겨진 이야기들을 소개한다. 콘텐츠는 올해 12월 말까지 총 8회차로 선보인다.콘텐츠와 사업을 동시에 재정비하며 백종원. 활동 중단 선언 이후 약 1년 만에 다시 카메라 앞에 선 만큼, 향후 행보에 업계와 대중의 관심이 모이고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr