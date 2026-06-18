사진=스노우피크 어패럴

사진=스노우피크 어패럴

배우 박규영이 화보를 통해 맑고 싱그러운 근황을 공개했다.박규영이 프리미엄 아웃도어 브랜드 스노우피크 어패럴과 함께한 화보를 공개했다.화보 속 박규영은 잔잔한 호숫가와 푸른 초원을 배경으로 맑고 담백한 분위기를 자아냈다. 자연스러운 표정과 여유로운 포즈로 편안한 아웃도어 룩부터 원피스 스타일까지 소화하며 청량한 매력을 더했다.박규영은 특유의 맑은 이미지와 자연스러운 매력으로 화보의 완성도를 높였다. 생기 넘치는 에너지와 편안한 분위기가 어우러지며 건강한 매력을 뽐냈다.한편 박규영은 부산외국어고등학교 중국어과를 졸업한 뒤, 연세대학교 의류환경학과에 진학한 것으로 알려졌다. 차기작으로는 넷플릭스 시리즈 '각잡힌 사나이' 출연을 확정 지었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr