배우 민도희 / 사진=유튜브 채널 '미니도희'

배우 민도희 / 사진=유튜브 채널 '미니도희'

배우 민도희 / 사진=유튜브 채널 '미니도희'

/ 사진=민도희 SNS

걸그룹 타이니지 출신 배우 민도희가 '공항 민폐 논란' 이후 카페 아르바이트를 하며 달라진 일상을 전했다.지난 17일 유튜브 채널 '미니도희'에는 '카페 알바를 그만뒀습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 민도희는 1년 넘게 이어온 카페 아르바이트를 마무리하게 됐다고 밝혔다. 그는 "지금 일하는 곳에서 1년이 넘었다. 이렇게 오래 하게 될 줄 몰랐는데 벌써 1년이 넘었다"며 "처음 아르바이트를 시작할 때는 긴장도 많이 됐지만 지금 생각하면 하길 정말 잘한 것 같다"고 말했다.아르바이트를 시작하게 된 배경도 털어놨다. 민도희는 "아르바이트를 하기 전에는 일이 없어서 많이 작아져 있었다"며 "기분도 늘 울적하고 다운돼 있었는데 일을 하면서 내가 원했던 건 누군가 나를 필요로 하는 일이었다는 걸 알게 됐다"고 고백했다. 이어 "일을 하며 혈기가 생겼고, 나의 쓸모를 인정받는다는 느낌이 들어 기분이 좋아졌다"며 "여러모로 좋은 영향을 많이 받았다"고 덧붙였다.서른 살이 넘어 처음 아르바이트를 경험했다는 그는 "처음에는 용기가 나지 않았지만 지금은 출근하는 재미도 알게 됐다"며 "최근 스케줄이 조금씩 생겨 곧 아르바이트를 마무리할 예정"이라고 전했다. 또 "예전에는 거의 칩거 생활을 했는데 아르바이트를 하면서 텐션이 살아났다"며 "우울할 때는 계속 처지게 되는데 짧게라도 일을 하면 하루의 기분이 올라갔다"고 말했다.한편 민도희는 지난해 공항에서 운동화를 신은 채 대기 의자 위에 발을 올린 사진이 공개되며 '민폐 논란'에 휩싸였다. 당시 그는 "지적을 겸허히 받아들이고 깊이 반성하고 있다"며 사과했다. 이후 유튜브를 통해 "키가 작고 다리가 짧아 습관적으로 발을 올리곤 했는데, 논란 이후 확실히 고치게 됐다"고 밝힌 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr