가수 겸 배우 안희연(하니)이 손하트를 날리고 있다./텐아시아 DB

배우 안희연(하니)이 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑이 온다'에 캐스팅됐다.안희연은 내달 25일 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’에 한규림 역으로 출연한다.KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다.안희연은 극 중 가족을 위해 사랑을 포기한 캐릭터인 한규림을 연기한다. 한규림은 누구보다 치열하게 살아가는 단단함과 동시에, 그 이면에 숨겨진 고단함과 아픔을 지닌 인물이다.김무진 역의 하석진과 첫 만남부터 풋풋하면서도 애절한 분위기를 자아내며 로맨스에 대한 기대감을 한껏 끌어올릴 예정이다. 서로를 향한 진심으로 서사를 쌓아가는 과정을 섬세하게 그려낼 전망이다.앞서 안희연은 드라마 ‘엑스엑스(XX)’, ‘SF8’, ‘아직 낫서른’, ‘유 레이즈 미 업’, ‘IDOL [아이돌 : The Coup]’, ‘판타G스팟’, ‘사랑이라 말해요’ 등 다양한 작품에 출연했다.한편, 안희연은 정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅과 2024년 9월 결혼 예정이었다. 그러나 두 사람이 결혼을 발표한 시점이 양재웅의 병원에서 환자가 사망한 시기였다는 사실이 알려지면서 결혼이 잠정 연기된 상태다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr