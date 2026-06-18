방송인 이지혜의 얼굴이 가짜 광고에 활용됐다. / 사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 누리꾼들에게 주의를 당부했다.이지혜는 지난 17일 자신의 인스타그램에 "제가 찍은 광고 아닙니다!!!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이지혜가 속옷을 홍보하고 있는 듯한 모습. 그러나 이지혜는 해당 광고에 대해 "요즘 들어 디엠이 많이 오고 있는데,절대 저 링크로 들어가서 구입하시면 안 된다"면서 "중국 어느 사이트로 연결이 되는 것 같다"고 자신이 홍보한 제품이 아님을 밝혔다.그러면서 이지혜는 "당최 어디서 만든 건지... 정말 별로네요"라고 불편한 심경을 표출했다.이같은 이지혜의 설명에 누리꾼들은 "하도 보여서 가짜라고 생각 못했다", "이 광고 계속 보이던데 가짜였어?", "이제 무서워", "구매했는데 어쩌죠" 등의 반응을 보이고 있다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr