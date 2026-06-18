이홍내가 '취사병 전설이 되다'에서 열연했다. / 사진=티빙

이홍내가 '취사병 전설이 되다'에서 열연했다. / 사진=티빙

배우 이홍내가 '취사병 전설이 되다'에서 열연하며 인생 캐릭터를 경신했다.지난 16일 종영한 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 이홍내는 말년 병장이자 취사병 윤동현 역을 맡았다. 극 중 윤동현은 강성재(박지훈 분)의 조력자로 활약했다.최종회에서는 윤동현의 성장 서사가 돋보였다. 강림초소 폐쇄를 앞두고 열린 요리 경연 대회에서 강성재의 든든한 지원군으로 활약하며 우승에 힘을 보탠 그는 이후 강림소초에서 전역을 맞이하며 웃음과 여운을 동시에 남겼다. 요리에는 관심이 없던 취사병에서 누구보다 든든한 조력자로 성장한 모습은 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.그동안 강렬한 캐릭터와 묵직한 존재감으로 깊은 인상을 남겨온 이홍내는 이번 작품을 통해 새로운 모습을 선보이며 연기 스펙트럼을 넓혔다. 자연스럽게 캐릭터에 녹아든 그는 코믹한 면모는 물론 후임들을 향한 따뜻한 진심, 전역을 앞둔 병장의 복합적인 감정까지 섬세하게 그려내며 눈길을 끌었다.이홍내는 종영을 맞아 "윤동현은 내 모습과 군 생활 경험이 많이 투영된 캐릭터라 더욱 애정이 컸다. 윤동현을 연기할 수 있어 정말 행복하고 감사한 시간이었다"고 밝혔다. 이어 그는 "함께한 배우분들과 감독님, 작가님 그리고 스텝분들 덕분에 어려운 순간에도 웃음을 잃지 않을 수 있었고, 현장의 모든 순간이 좋은 추억으로 남았다"고 말했다.그러면서 "이번 작품을 통해 정말 많은 것을 배웠다. 앞으로는 작품 전체를 품을 수 있는 배우로 성장하고 싶고, 새로운 장르에도 끊임없이 도전하며 부딪히고 배우는 배우가 되겠다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr